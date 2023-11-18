Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Duet Joko dan Jeyma Bikin Panggung Grand Final Trending Star Meriah, Bintang Emon: Centilnya Dapat Banget

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |20:06 WIB
Duet Joko dan Jeyma Bikin Panggung Grand Final Trending Star Meriah, Bintang Emon: Centilnya Dapat Banget
Grand Final Trending Star. (Foto: MNC)
JAKARTA - Joko Sinyo sebagai salah satu peserta yang lolos ke babak Grand Final Trending Star, menjadi pembuka acara puncak. Pria asal Medan itu berduet dengan Jeyma Monica memiliki suara khas.

Duet Joko dan Jeyma membawakan lagu Apa Apanya Dong dari Titiek Puspa. Lagi yang bernada centil itu dieksekusi dengan baik oleh keduanya.

Terutama, baik Joko maupun Jeyma menggunakan pakaian dengan warna seirama, yakni merah muda. Hal tersebut berhasil membuat suasana panggung semakin meriah karena aksi mereka.

Bintang Emon selaku salah satu juri Tranding Star mengatakan sangat terbawa suasana dari lagu yang mereka bawakan. Terlihat juga dari gimmick wajahnya yang selalu tersenyum saat menyaksikan penampilan Joko dan Jeyma.

"Saya kan dengar lagu ini tuh centil ya, ini tuh dapat banget centilnya. Di awal-awal tuh kelihatan banget centilnya," kata Bintang Emon saat mengomentari penampilan keduanya, Sabtu (18/11/2023).

Hal tersebut juga diamini oleh Andmesh Kamalaeng yang juga menjadi juri Tranding Star. Menurutnya, keduanya bisa membagi suara dengan baik, sehingga makna lagu Apa Apanya Dong bisa tersampaikan.

