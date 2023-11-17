Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menang Tepok Bulu 2023, Ziva Magnolya Nangis Terharu

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |01:01 WIB
Menang Tepok Bulu 2023, Ziva Magnolya Nangis Terharu
Ziva Magnolya dan Arya Saloka menang Tepok Bulu 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan ganda campuran Indonesia, Arya Saloka/Ziva Magnolya berhasil kalahkan pasangan asal Malaysia, Atu Zero/Atita Haris dengan skor akhir 2-1 dalam acara Tepok Bulu 2023 yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 17 November 2023.

Pada set pertama, pertandingan badminton ini awalnya dimenangkan oleh Ziva/Arya Saloka dengan skor 21-18. Sementara di set kedua, pasangan Malaysia Atita Haris dan Atu Zero mampu unggul dengan 14-21.

Menang Tepok Bulu 2023, Ziva Magnolya Nangis Terharu

Di set selanjutnya persaingan begitu sengit. Penonton pun nampak ikut cemas untuk melihat hasil akhir dari pertandingan ini. Meski demikian, Arya terlihat selalu memberi support dengan menepuk dan merangkul Ziva untuk menenangkannya.

Namun akhirnya pasangan Ziva/Arya berhasil memenangkan pertandingan malam ini dan unggul 18 poin.

Meski tampak menegangkan, namun pertandingan ini begitu menghibur. Pasangan Atu Zero/Atita Haris begitu menghibur dengang gimiknya yang bikin gelak tawa satu Istora Senayan.

“Indonesia, Indonesia,” teriak para penonton.

Setelah menang, Ziva dan Arya Saloka pun saling berpelukan. Bahkan Ziva sempat menitikan air mata.

“Aku jadi mau nangis,” ucap Ziva kepada Arya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
