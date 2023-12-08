Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Ziva Magnolya Diperlakukan Sinis oleh Pelayan Toko Karena Pakai Baju Lusuh di Mal

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |12:45 WIB
Cerita Ziva Magnolya Diperlakukan Sinis oleh Pelayan Toko Karena Pakai Baju Lusuh di Mal
Cerita Ziva Magnolya diperlakuka sinis karena berpakaian lusuh (Foto: IG Ziva)
JAKARTA - Ziva Magnolya berbagi cerita mengenai pengalaman kurang menyenangkan yang dialaminya beberapa waktu lalu di sebuah mal. Penyanyi 22 tahun itu mengaku mendapat perlakuan sinis dari salah satu pegawai toko make-up di sebuah mall. Ziva menduga hal itu terjadi lantaran dirinya datang ke mall dengan mengenakan baju lusuh.

"Jadi aku mau cari baju di pasar, nah supaya gak dimahalin, aku gak pake baju yang rapi, triknya kayak gitu. Pulang dari pasar itu aku nge-mall mungkin dia ngeliat aku lusuh banget ya," ungkap Ziva saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kala itu, Ziva sempat mencoba beberapa produk make-up. Merasa tak menemukan barang yang cocok, dia tak jadi membeli produk di toko tersebut.

Ziva akhirnya meminta pembersih wajah kepada pelayan toko tersebut lantaran ada beberapa make up yang dicobanya. Pegawai toko tersebut melihatnya dengan tatapan sinis saat memberikan tisu wajah untuknya.

"Terus aku coba make up terus gak jadi (beli) karena emang nyobain doang. Terus aku kayak 'mbak ada pembersih make upnya gak ya. Terus mbaknya cuma kayak mengambil tisu dan jutek. Aku takut dia langsung roll eyes," sambungnya.

Ziva menyayangkan perilaku pegawai tersebut saat melayani dirinya sebagai seorang pembeli. Ziva merasa kesal bukan karena pegawai itu tak mengenalinya sebagai seorang public figure melainkan kesal lantaran pegawai itu seolah menjadi contoh bahwa perilaku baik dan buruk yang ditunjukkan bergantung kepada penampilan dan status sosial seseorang yang ada di hadapannya.

"Sebenarnya bukan masalah itu (gak dikenal) ya, justru yang harus di highlight adalah kenapa orang-orang yang gak dikenal sama banyak orang malah diperlakukan kayak gitu," ungkapnya.

Halaman:
1 2
