Momen Ziva Magnolya Main Drum Bareng 3 Drummer Legendaris Indonesia

Penyanyi Ziva Magnolya tampil kece dalam acara Nguber Drummer yang sukses digelar pada Sabtu (23/11/2024) di Summarecon Mal Bekasi. Acara yang dipandu oleh musisi Bowie Champa dan Yandi Andaputra ini menampilkan tiga drummer legendaris di Indonesi seperti Reyndra Sunitro, Ririn Drum, hingga Daniel Hursepuny.

Ziva menghibur para penonton dengan suara merdu dan deretan lagu hitsnya sembari diriingi lantunan permainan drum dari para drummer Tanah Air ini. Pelantun Peri Cintaku itu mengaku senang, dan terhormat bisa manggung sembari diiringi tiga drummer terbaik.

“Hari ini aku senang banget ya tampil sama musisi-musisi keren ini,” kata Ziva.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu membawakan lima lagu saat tampil bersama Nguber Drummer. Penonton begitu antusias nyanyi bareng Ziva yang tampil memukau di panggung ini.

Tak cuma bernyanyi, Ziva juga bikin penonton riuh lantaran menunjukan bakatnya bermain drum. Dengan percaya diri, Ziva langsung memenuhi tantangan tersebut dan menunjukan skill-nya sebagai drummer.