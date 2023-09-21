Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kebahagiaan Ziva Magnolya Raih 5 Nominasi AMI Awards 2023

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |23:15 WIB
Kebahagiaan Ziva Magnolya Raih 5 Nominasi AMI Awards 2023
Ziva Magnolya masuk 5 nominasi AMI Awards 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ziva Magnolya menjadi salah satu musisi tanah air yang masuk ke dalam daftar nominasi di ajang AMI Awards 2023. Di edisi kali ini, Ziva berhasil meraih nominasi dari 5 kategori. Tiga diantaranya adalah Artis Solo Wanita Pop Terbaik, Album Pop Terbaik, dan Album Terbaik Terbaik.

Dua yang lainnya menjadi nominasi yang berhasil dimenangkannya di tahun lalu, yang merupakan kategori kolaborasi, Karya Produksi Re-Aransemen dan Karya Produksi Kolaborasi Terbaik bersama kedua sahabatnya, Tiara dan Lyodra serta maestro Yovie Widianto.

Kebahagiaan Ziva Magnolya Raih 5 Nominasi AMI Awards 2023

Pada ajang AMI Awards 2022, Ziva dinobatkan sebagai Karya Produksi Re-Aransemen Terbaik lewat lagu Peri Cintaku yang kembali dipopulerkannya. Lalu, Ziva membawa pulang piala keduanya untuk kategori Karya Produksi Kolaborasi Terbaik lewat lagu duet dengan Rizky Febian berjudul "Terlukis Indah".

Ziva pun mengungkapkan rasa bahagia mendapat kehormatan untuk kembali masuk daftar nominasi dalam lima kategori.

"Aku seneng banget dapet kesempatan ini. Kayak gak nyangka lebih tepatnya tapi semuanya aku serahin aja ke Tuhan," ujar Ziva saat dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023).

Ziva memilih pasrah atas hasilnya nanti karena ia melihat musisi lain yang masuk daftar nominasi seluruhnya memiliki ciri khas tersendiri. Semua telah menjadi yang terbaik dari versinya masing-masing.

"Karena nanti semuanya tuh aku udah yakin banget semua musisi ini sebenarnya menurut aku punya ciri khasnya masing-masing jadi ya udah gitu doang aku percaya sama Tuhan, Tuhan tau yang terbaik,"sambungnya.

Menurutnya, berkesempatan untuk masuk daftar nominasi sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Urusan membawa pulang piala atau tidaknya nanti, Ziva tak ingin ambil pusing. Lagi-lagi ia menegaskan seluruh musisi yang telah masuk daftar nominasi sudah menjadi yang terbaik dan sosok pemenang.

"Semuanya udah menang sih menurut aku ya. Karena masuk nominasi aja itu udah luar biasa udah seneng banget gitu loh, udah penghargaan juga gitu buat aku.

Jadi urusan menang atau kalahnya itu aku yakin semuanya udah menang," pungkasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/205/2917028/tayangan-ami-awards-2023-viral-netizen-ungkap-buruknya-kualitas-produksi-idbdIVIILo.jpg
Tayangan AMI Awards 2023 Viral, Netizen Ungkap Buruknya Kualitas Produksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/205/2917020/daftar-lengkap-pemenang-ami-awards-2023-2niq5DmRtA.jpg
Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916983/alasan-penggemar-lesti-kejora-murka-nonton-ami-awards-2023-9zq80VEeMX.jpg
Alasan Penggemar Lesti Kejora Murka Nonton AMI Awards 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916959/aziz-hedra-keget-berhasil-raih-ami-awards-2023-dD1CAT5xjm.jpg
Aziz Hedra Kaget Berhasil Raih AMI Awards 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916981/pemandu-acara-ami-awards-2023-salah-sebut-nama-pemenang-netizen-murka-k8rCq7Rb0v.jpg
Pemandu Acara AMI Awards 2023 Salah Sebut Nama Pemenang, Netizen Murka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916980/ami-awards-2023-netizen-keluhkan-konsep-dan-tayangan-buruk-snEJlpLR87.jpg
AMI Awards 2023, Netizen Keluhkan Konsep dan Tayangan Buruk
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement