Kebahagiaan Ziva Magnolya Raih 5 Nominasi AMI Awards 2023

JAKARTA - Ziva Magnolya menjadi salah satu musisi tanah air yang masuk ke dalam daftar nominasi di ajang AMI Awards 2023. Di edisi kali ini, Ziva berhasil meraih nominasi dari 5 kategori. Tiga diantaranya adalah Artis Solo Wanita Pop Terbaik, Album Pop Terbaik, dan Album Terbaik Terbaik.

Dua yang lainnya menjadi nominasi yang berhasil dimenangkannya di tahun lalu, yang merupakan kategori kolaborasi, Karya Produksi Re-Aransemen dan Karya Produksi Kolaborasi Terbaik bersama kedua sahabatnya, Tiara dan Lyodra serta maestro Yovie Widianto.

Pada ajang AMI Awards 2022, Ziva dinobatkan sebagai Karya Produksi Re-Aransemen Terbaik lewat lagu Peri Cintaku yang kembali dipopulerkannya. Lalu, Ziva membawa pulang piala keduanya untuk kategori Karya Produksi Kolaborasi Terbaik lewat lagu duet dengan Rizky Febian berjudul "Terlukis Indah".

Ziva pun mengungkapkan rasa bahagia mendapat kehormatan untuk kembali masuk daftar nominasi dalam lima kategori.

"Aku seneng banget dapet kesempatan ini. Kayak gak nyangka lebih tepatnya tapi semuanya aku serahin aja ke Tuhan," ujar Ziva saat dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023).

Ziva memilih pasrah atas hasilnya nanti karena ia melihat musisi lain yang masuk daftar nominasi seluruhnya memiliki ciri khas tersendiri. Semua telah menjadi yang terbaik dari versinya masing-masing.

"Karena nanti semuanya tuh aku udah yakin banget semua musisi ini sebenarnya menurut aku punya ciri khasnya masing-masing jadi ya udah gitu doang aku percaya sama Tuhan, Tuhan tau yang terbaik,"sambungnya.

Menurutnya, berkesempatan untuk masuk daftar nominasi sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Urusan membawa pulang piala atau tidaknya nanti, Ziva tak ingin ambil pusing. Lagi-lagi ia menegaskan seluruh musisi yang telah masuk daftar nominasi sudah menjadi yang terbaik dan sosok pemenang.

"Semuanya udah menang sih menurut aku ya. Karena masuk nominasi aja itu udah luar biasa udah seneng banget gitu loh, udah penghargaan juga gitu buat aku.

Jadi urusan menang atau kalahnya itu aku yakin semuanya udah menang," pungkasnya.

BACA JUGA: