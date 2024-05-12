Jadi Mak Comblang Rizky Febian dan Mahalini, Ziva Magnolya: Iseng Bikin Orang Nikah!

JAKARTA - Ziva Magnolya menjadi kunci kesuksesan hubungan asmara dari Mahalini Ayu Raharja dan Rizky Febian. Diketahui, Ziva merupakan mak comblang yang berperan untuk menjodohkan rekan duetnya dengan sang sahabat.

Ziva Magnolya pun membongkar perilaku isengnya yang justru membantu mengantarkan Rizky Febian dan Mahalini hingga ke jenjang pernikahan.

Melalui akun Instagramnya, Ziva mengunggah tangkapan layar chatnya dengan Mahalini di bulan Desember 2021. Kala itu, Ziva berniat untuk menyampaikan salam dari Mahalini untuk Rizky Febian.

Tentu saja salam itu hanyalah rekayasa Ziva karena dirinya berniat iseng. Pasalnya, Mahalini tak berniat untuk menitipkan salam tersebut.

Ziva Magnolya jadi mak comblang Rizky Febian dan Mahalini (Foto: Instagram/zivamagnolya)

"Nggaaaa gue mau salamin aja salam lo buat iky wwkwkwkk gapapa gaaa," ujar Ziva.

Mahalini pun berkali-kali menolak ide Ziva itu. Pasalnya, dia sendiri tak ingin menyampaikan pesan apapun untuk Rizky Febian.

"Gausa. Gamauuu. GAUSA DI SALAMIN YA. Kan gue kaga ada nyalamin dia," jawab Mahalini.

Melalui keterangan unggahannya, pelantun Terlukis Indah itu mengaku dirinya tak menyangka bahwa perilaku isengnya itu justru membuka jalan untuk Mahalini dan Rizky Febian bersatu dalam ikatan pernikahan. Dia pun mendoakan agar pernikahan sahabatnya itu langgeng sampai akhir hayat.