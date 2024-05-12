Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jadi Mak Comblang Rizky Febian dan Mahalini, Ziva Magnolya: Iseng Bikin Orang Nikah!

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |21:46 WIB
Jadi Mak Comblang Rizky Febian dan Mahalini, Ziva Magnolya: Iseng Bikin Orang Nikah!
Ziva Magnolya jadi mak comblang Rizky Febian dan Mahalini (Foto: Instagram/zivamagnolya)
A
A
A

JAKARTA - Ziva Magnolya menjadi kunci kesuksesan hubungan asmara dari Mahalini Ayu Raharja dan Rizky Febian. Diketahui, Ziva merupakan mak comblang yang berperan untuk menjodohkan rekan duetnya dengan sang sahabat.

Ziva Magnolya pun membongkar perilaku isengnya yang justru membantu mengantarkan Rizky Febian dan Mahalini hingga ke jenjang pernikahan.

Melalui akun Instagramnya, Ziva mengunggah tangkapan layar chatnya dengan Mahalini di bulan Desember 2021. Kala itu, Ziva berniat untuk menyampaikan salam dari Mahalini untuk Rizky Febian.

Tentu saja salam itu hanyalah rekayasa Ziva karena dirinya berniat iseng. Pasalnya, Mahalini tak berniat untuk menitipkan salam tersebut.

Ziva Magnolya

Ziva Magnolya jadi mak comblang Rizky Febian dan Mahalini (Foto: Instagram/zivamagnolya)

"Nggaaaa gue mau salamin aja salam lo buat iky wwkwkwkk gapapa gaaa," ujar Ziva.

Mahalini pun berkali-kali menolak ide Ziva itu. Pasalnya, dia sendiri tak ingin menyampaikan pesan apapun untuk Rizky Febian.

"Gausa. Gamauuu. GAUSA DI SALAMIN YA. Kan gue kaga ada nyalamin dia," jawab Mahalini.

Melalui keterangan unggahannya, pelantun Terlukis Indah itu mengaku dirinya tak menyangka bahwa perilaku isengnya itu justru membuka jalan untuk Mahalini dan Rizky Febian bersatu dalam ikatan pernikahan. Dia pun mendoakan agar pernikahan sahabatnya itu langgeng sampai akhir hayat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/205/3089083/momen_ziva_magnolya_nge_jam_bareng_3_drummer_legendaris_indonesia-tlB5_large.jpg
Momen Ziva Magnolya Main Drum Bareng 3 Drummer Legendaris Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/33/3042431/ziva_magnolya-1Htw_large.jpg
Ziva Magnolya Ajak Generasi Muda Berani Jadi Diri Sendiri dan Bersinar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/33/2935051/cerita-ziva-magnolya-diperlakukan-sinis-oleh-pelayan-toko-karena-pakai-baju-lusuh-di-mal-bJKPsUQ9tj.jpg
Cerita Ziva Magnolya Diperlakukan Sinis oleh Pelayan Toko Karena Pakai Baju Lusuh di Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/33/2934193/ziva-magnolya-sempat-dapat-perlakuan-kurang-menyenangkan-saat-berpenampilan-lusuh-di-mal-fj04ImGBbt.jpg
Ziva Magnolya Sempat Dapat Perlakuan Kurang Menyenangkan saat Berpenampilan Lusuh di Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/33/2922600/menang-tepok-bulu-2023-ziva-magnolya-nangis-terharu-1opgy8ABEr.jpeg
Menang Tepok Bulu 2023, Ziva Magnolya Nangis Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/205/2861246/perjuangan-ziva-magnolya-rekaman-lagu-baru-saat-suaranya-serak-UU3evFF0ZD.jpg
Perjuangan Ziva Magnolya Rekaman Lagu baru saat Suaranya Serak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement