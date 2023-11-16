Dituding Nikah Siri, Dinar Candy Minta Bukti

Dinar Candy minta bukti usai dirinya dituding nikah siri dengan Ko Apex (Foto: Instagram/ko__apex)

JAKARTA - DJ seksi Dinar Candy tengah menjadi sorotan lantaran hubungan kedekatannya dengan Ko Apex. Bahkan ia juga disebut sudah menjadi istri siri dari pengusaha tersebut.

Penuturan istri sah Ko Apex, Ayu Soraya yang menyebut bahwa Dinar merupakan pelakor dan sudah menikah siri dengan suaminya, jelas membuat citra sang DJ menjadi buruk. Bahkan hal itu diakuinya cukup berdampak pada kehidupannya.

Bagaimana tidak, pasalnya hal itu juga cukup berdampak pada kariernya, mengingat saat ini Dinar sedang memiliki banyak pekerjaan.

“Namaku hancur nih kayak gini. Dan aku lagi banyak show loh. Ini bahaya loh,” ujar Dinar Candy dikutip dari tayangan Hot Shot.