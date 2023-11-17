Leon Dozan Tampil di Hadapan Publik, Netizen Kesal: Mukanya Tengil Banget

Leon Dozan tampil di hadapan publik, netizen kesal. (Foto: Ravie Wardani/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA - Leon Dozan, putra aktor laga Willy Dozan resmi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan dan penghinaan institusi Polri, pada 17 November 2023.

Perdana, polisi ‘memperkenalkan’ sang aktor dengan status barunya dengan baju tahanan berwarna oranye dan tangan terborgol. Dalam kesempatan itu, sang aktor meminta maaf atas perbuatannya.

“Saya minta maaf karena sudah melakukan kesalahan dengan mengata-ngatai institusi Polri. Saya khilaf atas perbuatan saya dan saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga saya pun minta maaf,” ujarnya.

Alih-alih bersimpati dengan Leon Dozan, warganet justru kesal melihat gesture dan ekspresi sang aktor di hadapan awak media. Mereka menilai, tak ada penyesalan tulus dari sang aktor.

“Dih, mukanya tengil banget,” kata akun @ag**snh**iza.

“Mukanya ngeselin banget,” ujar @*engm***1 menambahkan.

“Mukanya masih arogan nantangin. Mikir apa dia? Mungkin berpikir dia hanya sebentar di penjara kali ya,” tutur @si**_nu***yat***izk**h.

“Mukanya saja gitu. Kelihatan tidak ada penyesalannya. Tatapannya itu loh,” ujar akun @eck**hav3.