Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Leon Dozan Negatif Narkoba, Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan dan Hina Polisi

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:15 WIB
Leon Dozan Negatif Narkoba, Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan dan Hina Polisi
Leon Dozan gunakan baju tahanan, usai ditangkap kasus dugaan penganiayaan. (Foto: Ravie Wardani/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Leon Dozan resmi jadi tersangka atas kasus dugaan penganiayaan dan hina polisi. Bahkan, polisi juga telah memeriksa hasil urine yang bersangkutan apakah menggunakan narkoba atau tidak. Ini hasilnya!

Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat telah mengamankan Leon Dozan setelah diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap aktris Rinoa Aurora Senduk.

Selain menjalani pemeriksaan, polisi juga diketahui melakukan tes urine terhadap Leon yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ini dilakukan guna mengetahui apakah tersangka dibawah pengaruh narkoba atau tidak.

"Kami sudah melakukan tes urine kepada yang bersangkutan negatif narkoba dan sebagainya," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di kantornya.

"Sehingga dengan ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005535/putus-dari-rinoa-aurora-leon-dozan-diduga-punya-gebetan-baru-PdqketeOPa.jpg
Putus dari Rinoa Aurora, Leon Dozan Diduga Punya Gebetan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/33/2941860/pesan-haru-betharia-sonata-untuk-leon-dozan-eX98TOA9Nu.jpg
Pesan Haru Betharia Sonata untuk Leon Dozan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939656/putus-dari-rinoa-aurora-senduk-leon-dozan-ngaku-dekat-dengan-wanita-ini-p1Uf0QsOEB.jpg
Putus dari Rinoa Aurora Senduk, Leon Dozan Ngaku Dekat dengan Wanita Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/33/2938731/leon-dozan-berharap-punya-hubungan-baik-dengan-rinoa-aurora-senduk-2aGx6qFSpB.jpg
Leon Dozan Berharap Punya Hubungan Baik dengan Rinoa Aurora Senduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938337/ini-postingan-pertama-leon-dozan-di-medsos-usai-bebas-dari-kasus-penganiayaan-4e6tV3oZaf.jpg
Ini Postingan Pertama Leon Dozan di Medsos, Usai Bebas dari Kasus Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938334/sikap-aneh-leon-dozan-usai-bebas-ini-kata-betharia-sonata-NoNVByglGU.jpg
Sikap Aneh Leon Dozan Usai Bebas, Ini Kata Betharia Sonata
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement