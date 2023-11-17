Leon Dozan Negatif Narkoba, Tersangka Kasus Dugaan Penganiayaan dan Hina Polisi

JAKARTA - Leon Dozan resmi jadi tersangka atas kasus dugaan penganiayaan dan hina polisi. Bahkan, polisi juga telah memeriksa hasil urine yang bersangkutan apakah menggunakan narkoba atau tidak. Ini hasilnya!

Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat telah mengamankan Leon Dozan setelah diduga melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap aktris Rinoa Aurora Senduk.

Selain menjalani pemeriksaan, polisi juga diketahui melakukan tes urine terhadap Leon yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ini dilakukan guna mengetahui apakah tersangka dibawah pengaruh narkoba atau tidak.

"Kami sudah melakukan tes urine kepada yang bersangkutan negatif narkoba dan sebagainya," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di kantornya.

"Sehingga dengan ini kami juga sudah intensif melakukan pemeriksaan pengembangan terhadap perkara ini," imbuhnya.