HOT GOSSIP

Tempuh Jalur Hukum, Keluarga Rinoa Aurora Senduk Ingin Leon Dozan Jera

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |09:18 WIB
Tempuh Jalur Hukum, Keluarga Rinoa Aurora Senduk Ingin Leon Dozan Jera
Leon Dozan Diduga aniaya kekasih (Foto: IG Leon Dozan)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Rinoa Aurora Senduk, Julia Assad menegaskan, keputusan menempuh upaya hukum, semata-mata ingin memberikan pelajaran untuk Leon Dozan.

Sebab kejadian dugaan penganiayaan terhadap Rinoa Aurora Senduk bukan sekali terjadi, tetapi sebelumnya pernah terjadi pada bulan Oktober 2023 lalu.

"Sebagai orangtua saya mengerti dengan perasaan Ibu Betharia Sonata sama Pak Willy Dozan, gimana perasaannya terhadap anaknya. Tapi ini kalau nggak dilaporin, Leon begitu terus, saya takutnya Leon datang terus begitu sama Rinoa,"ujar Julia Assad melalui sambungan zoom, Kamis (16/11/2023).

Tempuh Jalur Hukum, Keluarga Rinoa Aurora Senduk Ingin Leon Dozan Jera

Dengan kejadian itu, awak media sempat menanyakan alasan pertama kalinya kedua terlibat cekcok, hingga luka dan lebam di tubuh Rinoa Aurora. Sebagai orangtua, Julia belum mengetahui secara pasti, karena hal itu merupakan urusan pribadi putrinya.

"Nggak tau juga gimana harus tanya ke Rinoa kalau persoalan itu,"ucap Julia.

Kendati membawa perkara itu kejalur hukum, Julia menegaskan kalau pihaknya belum memastikan, apakah akan ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak. Walaupun orangtua Leon Dozan telah menghubunginya dan meminta maaf secara pribadi kepada dirinya.

"Kita melihat keadaan ke depan tetapi yang jelas laporan terus berjalan. Kalau gimana nanti kita melihat kedepannya seperti apa,"tutur Julia.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan, pihaknya telah menerima laporan atas peristiwa tersebut. Laporan telah dibuat pada tanggal 8 November 2023.

"Jadi benar kejadian tersebut sudah kami terima laporannya tanggal 8 atas nama Aurora,"ujar Trunoyudo saat dikonfirmasi, Kamis (16/11/2023).

