Ibunda Rinoa Aurora Senduk Pastikan Leon Dozan dalam Posisi Sadar saat Lakukan Penganiayaan

JAKARTA - Ibunda Rinoa Aurora Senduk, Julia Assad mengaku kecewa berat dengan kelakukan Leon Dozan, kekasih putrinya. Leon diduga melakukan penganiayaan terhadap Rinoa Aurora Senduk, membuat luka hingga lebam di tubuh Rinoa.

Sebelumnya, Leon Dozan sendiri telah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya yang sama. Ketika kejadian pertama kalinya terjadi pada bulan Oktober 2023 lalu.

"Di bagian tangan, Disini sini (sambil tunjuk ke tangan) bagian sini (sambil tunjuk sebelah kanan) jadi nggak tau dipukul ditarik, pokoknya lebam Leon janji nggak ulangi," ujar Julia Assad dalam sambungan zoom.

Julia mengaku kalau dirinya sempat menanyakan ke Rinoa, apakah putra Willy Dozan dalam pengaruh alkohol. Namun dari informasi didapatkan, Leon rupanya tidak terpengaruh dengan alkohol. Pasalnya Leon tidak pernah mengkonsumsi hal-hal tersebut.

"Saya nanya Rinoa, Leon nggak ngerokok dan enggak minum (alkohol)," ucap Julia.

Dengan dugaan tindakan kekerasan tersebut, Julia menuturkan kalau peristiwa merupakan kedua kalinya. Sebab, sebelumnya Rinoa sempat mengadu kepada dirinya perihal tindakan yang sama.

Sayangnya hal itu terulang kembali, Julia bercerita Leon Dozan tiba-tiba muncul di depan kamar pintu Rinoa, lalu menggedor-gedor pintunya. ia teriak memanggil nama putrinya, sehingga percekcokan pun akhirnya tak terhindarkan.

"Setahu saya dua kali, melapor ke saya dua kali, pertama janji nggak ulangi lagi, kejadian jam 4 subuh Leon dateng ke kosan. Leo datang ke tempat kosannya Rinoa, padahal harus ada akses kalau mau naik ke atas kamarnya (Rinoa) harus pake akses," jelas Julia.

"Rinoa keluar ajak leon turun ke lobby untuk ngobrol di lobby. Pada saat itu terjadilah cekcok, ada lebam-lebam di badannya Rinoa katanya ditarik atau apa nggak tahu juga pokoknya badan Rinoa udah biru-biru," pungkas Julia.