Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doyan Telat, Marshel Widianto Dibanned TV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |07:15 WIB
Doyan Telat, Marshel Widianto <i>Dibanned</i> TV
Doyan telat, Marshel Widianto dibanned TV (Foto: Youtube Denny Sumargo)
A
A
A

JAKARTA - Komika Marshel Widianto akhirnya buka suara terkait rumor yang mengatakan dirinya dibanned beberapa stasiun TV. Kepada Denny Sumargo, dia membenarkan rumor tersebut.

“Masalah dibanned TV, iya memang. Karena gue sering datang telat ke lokasi syuting. Alasan kesiangan lah. Imbasnya saat main sketsa, jokes yang gue lempar suka nabrak,” ujarnya dalam channel YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, pada 16 November 2023.

Sikap tidak disiplin dalam bekerja, dinilai Marshel, karena dia sempat mengalami star syndrome yang membuatnya merasa telah memiliki segala hal. “Gue kaget dengan apa yang gue dapat. Jadi ya, star syndrome itu ada di gue.”

Doyan Telat, Marshel Widianto {Dibanned} TV

Setelah dibanned beberapa TV, Marshel merasa perlu melakukan introspeksi diri dan memperbaiki komitmennya dalam bekerja. Alasan itu pula yang membuat dia enggan mengambil tawaran tampil di TV untuk sementara waktu.

“Daripada gue merusak semua yang sudah gue jalani, mending setop dulu deh. Jadi nanti kalau ada tawaran kerja lagi di TV, semoga gue sudah menjadi orang yang berbeda,” tutur Marshall menambahkan.

Pernyataan sang komika ramai direspons warganet di akun TikTok Denny Sumargo. “Sayang banget (dibanned TV) cuma gara-gara telat,” ujar akun @gene04201.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152564/marshel_widianto-dhP4_large.jpg
Marshel Widianto Sibuk sampai Tak Ingat Pulang, Istri Minta Pisah Ranjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028236/2-artis-ini-ungkap-kekecewaan-terhadap-marshel-widianto-ada-yang-pernah-dibohongi-Cx9Z61Ljmf.jpg
2 Artis Ini Ungkap Kekecewaan Terhadap Marshel Widianto, Ada yang Pernah Dibohongi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025539/4-artis-bongkar-aib-marshel-widianto-usai-mencalonkan-diri-jadi-calon-wakil-wali-kota-tangsel-s46Bajlfvy.jpg
4 Artis Bongkar Aib Marshel Widianto Usai Mencalonkan Diri Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/33/3024759/marshel-widianto-pernah-punya-utang-setengah-miliar-ke-denny-cagur-HloVbPGXpg.jpg
Marshel Widianto Pernah Punya Utang Setengah Miliar ke Denny Cagur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011675/muncul-foto-wajah-marshel-widianto-di-baliho-bakal-jadi-calon-walikota-tangerang-selatan-Q7URLMEHW2.jpg
Muncul Foto Wajah Marshel Widianto di Baliho, Bakal Jadi Calon Walikota Tangerang Selatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/33/2991777/attitude-buruk-marshel-widianto-sempat-buat-desta-kecewa-dan-merasa-tersakiti-dph6MYTOou.jpg
Attitude Buruk Marshel Widianto Sempat Buat Desta Kecewa dan Merasa Tersakiti
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement