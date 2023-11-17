Doyan Telat, Marshel Widianto Dibanned TV

JAKARTA - Komika Marshel Widianto akhirnya buka suara terkait rumor yang mengatakan dirinya dibanned beberapa stasiun TV. Kepada Denny Sumargo, dia membenarkan rumor tersebut.

“Masalah dibanned TV, iya memang. Karena gue sering datang telat ke lokasi syuting. Alasan kesiangan lah. Imbasnya saat main sketsa, jokes yang gue lempar suka nabrak,” ujarnya dalam channel YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, pada 16 November 2023.

Sikap tidak disiplin dalam bekerja, dinilai Marshel, karena dia sempat mengalami star syndrome yang membuatnya merasa telah memiliki segala hal. “Gue kaget dengan apa yang gue dapat. Jadi ya, star syndrome itu ada di gue.”

Setelah dibanned beberapa TV, Marshel merasa perlu melakukan introspeksi diri dan memperbaiki komitmennya dalam bekerja. Alasan itu pula yang membuat dia enggan mengambil tawaran tampil di TV untuk sementara waktu.

“Daripada gue merusak semua yang sudah gue jalani, mending setop dulu deh. Jadi nanti kalau ada tawaran kerja lagi di TV, semoga gue sudah menjadi orang yang berbeda,” tutur Marshall menambahkan.

