Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marshel Widianto Bantah Gimmick Saat Ribut dengan Istri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |05:03 WIB
Marshel Widianto Bantah Gimmick Saat Ribut dengan Istri
Marshel Widianto bantah gimmick saat ribut dengan istri (Foto: Instagram/marshel_widianto)
A
A
A

JAKARTA - Komika Marshel Widianto dan Yansen Indiani dalam waktu dekat akan dikaruniai anak kedua. Meski pernikahan mereka baru seumur jagung, rumah tangga mereka kerap diwarnai dengan pertengkaran.

Beberapa kali, keduanya bahkan sering terlihat saling sindir di media sosial. Namun, banyak yang mengira bahwa aksi ribut Marshal dan Cesen hanyalah sekedar gimmick untuk mendapatkan endorse belaka.

Terkait hal tersebut, bintang film Laundry Show ini memberikan penjelasan. Ia bahkan menyebut jika hal itu bukanlah merupakan gimmick belaka.

"Bukan gimmick, tapi memang permasalahannya ketidakterbukaan gua tentang keuangan," ujar Marshel Widianto di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin, 13 November 2023.

Marshel Widianto dan Cesen eks JKT48

Ketidakterbukaan Marshel diakuinya berkaitan dengan masalah keuangan yakni cicilan rumah. Marshel mengaku bahwa hal itulah yang membuatnya kerap pulang malam, mengingat ia harus mencari uang untuk membayar cicilan KPR rumah.

"Terus abis itu ya karena gua ituin KPR gak bilang-bilang sampai kayak sering pulang malem gitu," jelas Marshel Widianto.

Tak disangka, keributan antara Marshel dan Cesen yang diungkapkan oleh kedua di sosial media justru membawa rezeki untuk untuk mereka. Bahkan keduanya pun sampai diendorse oleh salah satu produk yang ada kaitannya dengan permasalahan mereka.

"Nah itu jadi permasalahan juga akhirnya kebetulan sejalan dengan permasalahan yg ada terus gua menggunakan produknya akhirnya kita jalanin," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152564/marshel_widianto-dhP4_large.jpg
Marshel Widianto Sibuk sampai Tak Ingat Pulang, Istri Minta Pisah Ranjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/33/3028236/2-artis-ini-ungkap-kekecewaan-terhadap-marshel-widianto-ada-yang-pernah-dibohongi-Cx9Z61Ljmf.jpg
2 Artis Ini Ungkap Kekecewaan Terhadap Marshel Widianto, Ada yang Pernah Dibohongi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025539/4-artis-bongkar-aib-marshel-widianto-usai-mencalonkan-diri-jadi-calon-wakil-wali-kota-tangsel-s46Bajlfvy.jpg
4 Artis Bongkar Aib Marshel Widianto Usai Mencalonkan Diri Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/33/3024759/marshel-widianto-pernah-punya-utang-setengah-miliar-ke-denny-cagur-HloVbPGXpg.jpg
Marshel Widianto Pernah Punya Utang Setengah Miliar ke Denny Cagur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011675/muncul-foto-wajah-marshel-widianto-di-baliho-bakal-jadi-calon-walikota-tangerang-selatan-Q7URLMEHW2.jpg
Muncul Foto Wajah Marshel Widianto di Baliho, Bakal Jadi Calon Walikota Tangerang Selatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/33/2991777/attitude-buruk-marshel-widianto-sempat-buat-desta-kecewa-dan-merasa-tersakiti-dph6MYTOou.jpg
Attitude Buruk Marshel Widianto Sempat Buat Desta Kecewa dan Merasa Tersakiti
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement