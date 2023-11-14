Marshel Widianto Bantah Gimmick Saat Ribut dengan Istri

JAKARTA - Komika Marshel Widianto dan Yansen Indiani dalam waktu dekat akan dikaruniai anak kedua. Meski pernikahan mereka baru seumur jagung, rumah tangga mereka kerap diwarnai dengan pertengkaran.

Beberapa kali, keduanya bahkan sering terlihat saling sindir di media sosial. Namun, banyak yang mengira bahwa aksi ribut Marshal dan Cesen hanyalah sekedar gimmick untuk mendapatkan endorse belaka.

Terkait hal tersebut, bintang film Laundry Show ini memberikan penjelasan. Ia bahkan menyebut jika hal itu bukanlah merupakan gimmick belaka.

"Bukan gimmick, tapi memang permasalahannya ketidakterbukaan gua tentang keuangan," ujar Marshel Widianto di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin, 13 November 2023.

Ketidakterbukaan Marshel diakuinya berkaitan dengan masalah keuangan yakni cicilan rumah. Marshel mengaku bahwa hal itulah yang membuatnya kerap pulang malam, mengingat ia harus mencari uang untuk membayar cicilan KPR rumah.

"Terus abis itu ya karena gua ituin KPR gak bilang-bilang sampai kayak sering pulang malem gitu," jelas Marshel Widianto.

Tak disangka, keributan antara Marshel dan Cesen yang diungkapkan oleh kedua di sosial media justru membawa rezeki untuk untuk mereka. Bahkan keduanya pun sampai diendorse oleh salah satu produk yang ada kaitannya dengan permasalahan mereka.

"Nah itu jadi permasalahan juga akhirnya kebetulan sejalan dengan permasalahan yg ada terus gua menggunakan produknya akhirnya kita jalanin," jelasnya.