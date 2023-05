JAKARTA - Julian Jacob, membagikan sebuah kabar bahagia tentang kelahiran anak pertamanya. Hal itu disampaikan oleh suami dari Mirriam Eka tersebut di instagram pribadinya.

Pada unggahannya, Julian Jacob mengatakan, bahwa sang istri baru saja melahirkan. Sebagai informasi, pasangan tersebut dikabarkan menikah pada Februari 2023 lalu.

Masih seputar unggahannya, mantan kekasih Brisia Jodie itu mengabarkan, bahwa istrinya melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Clover Rae Jacob. Terlihat jelas pula foto dari tangan dari sang putri, yang diunggah di instagram pribadi Julian tersebut.

"We have just been blessed with a Baby girl! Akhirnya kebahagiaan kami hampir sempurna karena kedatangan anak cilik super lucu ini ke dunia," tulis Julian pada unggahannya.

Pada unggahan tersebut, Julian menjelaskan bahwa dia sangat mengerti akan banyak publik dan netizen yang terkejut dengan kelahiran anak pertamanya itu. Terlebih dia dan Miriam Eka baru resmi menikah pada tiga bulan lalu.

Meski demikian, hal tersebut tak lantas mengurangi rasa bahagianya, dan Julian mengaku sangat bahagia dan bangga bisa menjadi orang tua dari seorang bayi perempuan. Namun, lontaran komentar negatif dari para netizen pun tak terbendung.

Melihat hal tersebut, Mirriam Eka tak lantas tinggal diam. Akhirnya, ibu satu anak itu pun menyampaikan apa yang dia rasakan saat ini melalui unggahan instagram storiesnya. Miriam mengingatkan, bahwa dia tidak pernah mengumumkan tanggal kehamilannya.

"Silahkan berpendapat apapun, bebas, tapi satu hal yang cukup membuat saya ingin sedikit mengingatkan, ketika saya post/announce kehamilan di bulan Maret, bukan berarti saya baru hamil di bulan Maret, dan saya tidak pernah sekalipun menyebut/memberitahukan perihal usia kehamilan saya," tutur Miriam, seperti yang dikutip pada Rabu (24/5/2023).

Selain itu, menurut Mirriam, semua orang berhak memiliki privasi, termasuk dirinya. Karena itu, Mirriam tak ingin berdiam diri ketika privasinya sudah diusik. Mirriam juga menegaskan kepada para netizen, untuk jangan memberikan komentar negatif apapun terhadap sang buah hati. "Sama halnya seperti kebebasan kalian berpendapat, saya dan keluarga pun mempunyai kebebasan untuk memiliki privasi saat privasi sudah mulai terganggu seperti yang sekarang sedang terjadi, saya hanya berharap untuk kalian yang punya waktu luang untuk memberikan hate speech, untuk jangan berkata apapun tentang anak kami," lanjutnya. Sementara itu, Mirriam pun menyadari bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, dan hatinya belum siap menerima berbagai komentar negatif. Karena itu, dia berusaha keras untuk melindungi sang anak dari orang jahat. "Mengingat saya hanya manusia biasa, saya menyadari bahwa mungkin hati saya tidak bisa menerima hal itu, dan itulah yang dari awal kami upayakan, melakukan apapun untuk melindungi anak kami dari orang-orang jahat," jelasnya. Pada akhir unggahannya di instagram stories, Mirriam pun tak lupa untuk berterimakasih kepada orang-orang yang masih bisa menghargai hidup dan pilihan manusia, termasuk kehidupannya dan sang suami. Miriam juga menegaskan, bahwa kualitas seseorang terlihat dari tutur katanya. "Terimakasih untuk kalian yang masih bisa menghargai hidup dan pilihan manusia lain termasuk kami. kualitas manusia terlihat dari cara mereka bertutur kata, dan maaf untuk yang kecewa, salam cinta dari kami yang saat ini sedang berbahagia menyambut kehadiran putri cantik kami Clover Rae Jacob," tutupnya.

