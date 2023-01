JAKARTA - Julian Jacob dan Mirriam Eka resmi menikah. Mirriam dan Julian melaksanakan pemberkatan nikah pada Kamis 26 Januari 2023.

Bahagia akan pernikahan, Mirriam Eka mengunggah sebuah instastory bersama Julian Jacob. Mirriam merasa lega momen sakral itu sudah terlaksana.

"Lega sekali, akhirnya kami sudah official! i'm a wife now, kita istirahat dulu, besok lanjut lagi okay," tulis Mirriam Eka, dikutip pada Jumat (27/1/2023).

Mirriam tampak cantik dalam balutan ball gown putih sambil membawa bunga. Sementara Julian Jacob membukakan pintu untuk sosok yang sudah 'sah' jadi istrinya itu.

Tak lupa, Mirriam Eka pun mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah menyaksikan pernikahannya, baik secara langsung maupun streaming.

"Semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan acara pernikahan kami, dan semua yang turut mengirim doa baik.Terima kasih banyak," katanya.

Pemberkatan pernikahan dilakukan Julian Jacob dan Mirriam Eka di Gereja Katedral, Jakarta Pusat. Pernikahan Julian dan Mirriam disaksikan oleh keluarga maupun orang-orang terdekat mengucap janji suci.

"Di hadapan Tuhan, imam dan para saksi. Saya Ignasius Julian Jacob dengan tulus hati memilih Miriam Eka Cahya menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit," kata Julian Jacob



"Di hadapan Tuhan, imam dan para saksi. Saya Mirriam Eka Cahya dengan tulus hati memiliki engkau, Ignasisus Julian Jacob menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit," ujar Mirriam Eka. Pernikahan Julian Jacob dan Mirriam Eka dilaksankan hanya berselang satu bulan dari acara resmi pertunangan mereka. Pada Desember 2022, Julian melamar Mirriam Eka.