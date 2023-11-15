Sinopsis Film Overdrive, Operasi Pencurian Mobil Mewah

JAKARTA - Sinopsis film Overdrive akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Overdrive adalah film aksi thriller tahun 2017 yang disutradarai oleh Antonio Negret, diproduksi oleh Michael Brandt, Derek Haas, dan Pierre Morel, serta naskah ditulis oleh Michael Brandt dan Derek Haas.

Film ini dibintangi oleh Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, dan Gaia Weiss. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 29% berdasarkan 14 ulasan, dengan rating rata-rata 4,1/10

Sinopsis Film Overdrive

Saudara tiri Andrew dan Garret Foster beroperasi sebagai pencuri mobil internasional, menargetkan kendaraan-kendaraan kelas atas di pasar. Mereka mencuri Bugatti langka yang sedang dalam perjalanan setelah dibeli dalam lelang di Prancis, tanpa sadar bahwa mobil itu dibeli oleh bos kejahatan Marseille, Jacomo Morier.

Orang suruhan Morier menangkap mereka ketika mereka mencoba menjual mobil tersebut dan membawa mereka ke rumah Morier, di mana dia menunjukkan garasinya yang penuh dengan mobil. Dia bermaksud untuk menembak mereka tetapi, untuk melarikan diri dari hukuman mereka, saudara tersebut menawarkan bantuan kepada Morier untuk melengkapi koleksinya dengan mencuri Ferrari 250 GTO langka tahun 1962 (senilai USD38 juta) milik taipan kejam dan saingannya, Max Klemp. Morier setuju tetapi menetapkan syarat bahwa pencurian harus dilakukan dalam waktu satu minggu.

Saudara tersebut dengan tergesa-gesa merekrut tim di Marseille untuk melaksanakan tugas tersebut, termasuk pacar Andrew, Stephanie, dan teman pickpocket-nya, Devin. Andrew mengatakan kepada Garret bahwa ini akan menjadi pekerjaan terakhirnya. Mereka juga harus menghadapi sepupu Morier, Laurent, yang mengawasi operasi mereka, serta sepasang agen Interpol. Garret, yang baru-baru ini ditipu oleh seorang wanita yang berpura-pura jatuh cinta padanya, memulai hubungan dengan Devin. Sebagai jaminan, para pria Morier menculik Stephanie di pasar Marseille.

Andrew dan Garret tiba di tempat tinggal mereka dan Devin memberi tahu mereka bahwa Stephanie telah dibawa. Mereka menuju ke rumah Morier untuk menemukan Stephanie terikat dan terikat di bawah roda mobil yang berputar, yang diancam akan diturunkan ke wajahnya oleh Laurent. Andrew dan Garret berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut untuk menyelamatkan Stephanie.

