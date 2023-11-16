Jelang Tanding Tinju Lawan Jefri Nichol, El Rumi: Dia Lawan Sepadan

JAKARTA - Jefri Nichol sempat menyebut kalau El Rumi termasuk anak manja yang sulit jauh dari orang tua. Terkait hal itu, putra Maia Estianty tersebut memberikan tanggapan santai.

El mengaku cibiran semacam ini sudah sering ditemui. Bahkan, hal senada dialami El menjelang tinju dengan Winson Reynaldi.

"Ya nggak apa-apa, pas lawan Winson juga gitu, ketika Winson kalah semuanya hilang. Yang meragukan saya hilang," tutur El Rumi saat ditemui di Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

El sendiri mengku cukup optimis mengalahkan Jefri Nichol di atas ring. Namun, kakak Dul Jaelani itu tak ingin takabur sehingga mengaburkan fokus bertandingnya.

"Jefri lawan yang sepadan kita lihat besok aja," katanya lagi.

Seperti diketahui, El Rumi dan Jefri Nichol akan bertanding tinju dalam acara yang diprakarsai Raffi Ahmad bernama Superstar Knockout di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 17 November 2023.

Keduanya kini sudah menjalani sesi penimbangan badan sebelum naik ring. El dan Jefri juga tampak makin siap menjelang pertandingannya besok.

