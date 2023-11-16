Jefri Nichol Siap Tanding Tinju Lawan El Rumi: Nikmatin Aja Lukanya

JAKARTA - Jefri Nichol mengaku tidak ingin menggunakan pelindung kepala atau head guard saat bertanding tinju melawan El Rumi di acara Superstar Knockout 17 November mendatang.

"Gue sih penginnya lepas, tapi dari Kemenporanya karena bukan profesional masih baru jadi harus pake head guard," ujar Jefri Nichol di Jakarta, Kamis (16/11/2023).

Namun, karena tak ingin melanggar aturan, Jefri Nichol memilih mengikuti kebijakan Kemenpora sebagai pihak yang menaungi acara tersebut.

"Kemenpora yang ngomong masa gue mau bantah," katanya lagi.