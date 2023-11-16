Jefri Nichol Naikkan Berat Badan 8 Kilogram Demi Tumbangkan El Rumi di Laga Tinju

Jefri Nichol mengaku sudah naikkan berat badan 8 kilogram demi lawan El Rumi di duel tinju (Foto: Instagram @jefrinichol)

JAKARTA - Jefri Nichol sudah semakin siap untuk berhadapan dengan El Rumi di ring tinju. Ia bahkan rela menaikan berat badan hingga 8 kilogram untuk berhadapan dengan kakak Dul Jaelani itu dalam pertandingan tinju Superstar Knockout pada 17 November besok.

Selain itu, bintang film Dear Nathan ini juga menerapkan latihan lebih keras agar dirinya tak menanggung malu karena dikalahkan El.

"Mungkin ngepush diri sendiri latihan lebih berat Gue naikin 8 kilogram buat lawan El, El turunin 8 kilogram, kita di tengah," jelas Jefri Nichol kepada awak media di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

Disisi lain, Jefri mengaku tidak merasa gugup menjelang pertandingan tinjunya besok. Hal itu terjadi lantaran El tampak lebih tenang ketimbang lawan tinju sebelumnya.

"Kalau liat El nya sendiri dia sama sekali nggak mengintimidasi gue sih, dia nggak bikin gue deg-degan, nggak bikin gue takut, kayaknya lebih capek latihannya sih dari pada tandingnya," ungkap Jefri Nichol.

Seperti diketahui, El Rumi dan Jefri Nichol akan bertanding tinju dalam acara yang diprakarsai Raffi Ahmad bernama Superstar Knockout di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat, 17 November 2023. Keduanya kini sudah menjalani sesi penimbangan badan sebelum naik ring.