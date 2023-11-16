Rizki DA Pamer Jalani Technical Meeting Pernikahan, Calon Istri Berinisial H

JAKARTA - Pedangdut Rizki Syafaruddin alias Rizki DA diketahui sudah memiliki kekasih baru. Meski merahasiakan sosoknya, bapak satu ini tampaknya sudah siap untuk melepas status duda yang disandangnya selama hampir 2 tahun belakangan ini.

Hal itu diketahui lewat unggahannya di akun Instagram Stories. Pasalnya, ia tampak membagikan potret ketika tengah melakukan technical meeting persiapan pernikahan dengan seorang wanita berinisial H.

"Bismillah technical meeting R & H," bunyi postingan Rizki DA di Instagram Story.

Dalam foto tersebut, kembaran Ridho ini juga terlihat semringan. Bahkan terlihat pula beberapa tim WO yang siap membantunya melakukan berbagai persiapan pernikahan.

Kendati begitu, belum diketahui pasti kapan Rizki dan calon istrinya akan menikah. Namun, diduga pernikahan mereka akan digelar kurang dari satu bulan lagi.

Meski begitu, Rizki sempat membeberkan informasi bahwa ia dan wanita pilihannya akan menikah antara tahun ini ataupun tahun depan.