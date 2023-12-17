Alasan Rizki DA Pilih Yogyakarta, Tempat Bulan Madu Bersama Hersa Rahayu

JAKARTA - Pedangdut Rizki Syafaruddin alias Rizki DA menikah dengan Hersa Rahayu Julianti pada 9 Desember 2023, dilangsungkan di Bandung Jawa Barat. Keduanya bakal menjalankan bulan madu ke Yogyakarta.

"Ada bulan madunya, Insya Allah ke Yogyakarta. Kebetulan juga karena memang liburan akhir tahun," kata Rizki DA di program Intens Investigasi, Minggu (17/12/2023).

Bukan hanya berdua, Rizki DA menyebut liburan akhir tahun ini, ia berencana memboyong keluarga untuk liburan bersama. Nantinya ia dan istrinya berangkat bersama keluarga besar dari Bandung, Jawa Barat.

"Pergantian tahun Insyaallah ke sana bareng keluarga di Bandung juga," beber Rizki.