HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizki DA Ingin Segera Memiliki Momongan, Meski Baru 9 Hari Menikah

Selvianus , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |06:52 WIB
Rizki DA Ingin Segera Memiliki Momongan, Meski Baru 9 Hari Menikah
Rizki DA ingin segera punya momongan (Foto: Instagram/da2_rizki123)
A
A
A

JAKARTA - Rizki DA baru saja resmi menikah dengan Hersa Rahayu Julianti. Kurang lebih, pernikahan mereka baru berjalan sembilan hari.

Meski begitu, kembaran Ridho DA ini mengaku sudah tak sabar untuk segera memiliki momongan dari pernikahan keduanya ini. Namun, ia mengaku enggan memaksa, mengingat memiliki momongan adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan padanya.

"Kalau punya anak mudah-mudahan Insya Allah terutama Insyaallah pernikahan karena itu merupakan salah satu wujud ibadah kita untuk mengikuti Sunnah Rasulnya juga," ujar Rizki 2R dalam Kanal YouTube Intens Investigasi.

"Insyaallah kalau untuk anak ikuti Allah aja, sedikasihnya aja," sambungnya.

Rizki DA

Rizki DA ingin segera punya momongan (Foto: Instagram/da2_rizki123)


Sebagaimana diketahui, Rizki DA dan Hersa Rahayu resmi menikah pada 9 Desember kemarin di Bandung, Jawa Barat. Di tengah kabar bahagia pernikahannya, Rizki sempat dikomentari miring netizen lantaran memberikan mahar 12 gram emas untuk istrinya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya emas 12 gram dianggap cukup kecil untuk diberikan oleh seorang artis pada pasangannya. Namun, Rizki mengatakan jika mahar tersebut merupakan permintaan dari pihak istrinya.

(van)

