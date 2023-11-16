Nonton Konser Coldplay Bareng Calon Mertua, Tissa Biani: Momen Tak Terlupakan

JAKARTA - Tissa Biani ikut hanyut dalam penampilan Coldplay dalam konser bertajuk Music of Spheres World Tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Rabu 15 November 2023.

Tak sendiri, Tissa hadir bersama keluarga Dul Jaelani, yakni El Rumi dan calon mertuanya, Maia Estianty.

Kebahagiaan terpancar jelas dalam foto yang dibagikan Tissa melalui Instagram pribadinya.

Mereka pun tampak antusias menikmati kemegahan konser band asal Inggris itu yang berlangsung sekitar dua jam.

"Masya Allah Tabarakallah. My first @coldplay concert, momen yang takkan terlupakan," tulis Tissa Biani dikutip dari akun @tissabiani, Kamis (16/11/2023).

Dalam unggahan itu, Tissa juga membagikan video singkat dirinya dan Maia Estianty nyanyi bareng lagu Yellow.

Keduanya bahkan terlihat layaknya teman sebaya yang datang bersama untuk menikmati sebuah konser.

Sebab, tak terlihat kecanggungan diantara Tissa dan Maia di tengah kemeriahan konser tersebut.