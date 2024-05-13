Kolaborasi Astra dan Maliq and D'Essentials di Halte Transjakarta Bundaran HI Astra

JAKARTA - Astra kembali mengajak masyarakat untuk menemukan semangat baru melalui pertunjukan langsung mini konser bertajuk #TemukanSemangatBarumu di Halte Transjakarta Bundaran HI Astra pada Minggu pagi (12/5). Kali ini, Astra menggandeng grup musik Maliq & D’Essentials yang memiliki semangat yang sama dalam mengajak masyarakat untuk melakukan hal positif untuk hari ini dan masa depan Indonesia.

Melalui mini konser #TemukanSemangatBarumu ini Astra berharap Halte Transjakarta Bundaran HI Astra dapat menjadi tempat masyarakat khususnya yang berada di Jakarta untuk menemukan semangat baru. Selain itu juga sebagai bagian dari dukungan terhadap industri kreatif Indonesia melalui kolaborasi dengan seniman tanah air.

”Konsistensi Astra dalam berkolaborasi dengan sejumlah seniman tanah air merupakan wujud nyata dalam mendukung karya-karya yang dihasilkan generasi muda serta industri kreatif Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan menjadi pemantik semangat generasi muda untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah.

#TemukanSemangatBarumu pertama kali digelar pada Desember 2023 dengan menggandeng grup musik RAN dan grup musik GAC pada Februari 2024 lalu untuk menebarkan semangat dan inspirasi serta mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam setiap langkah perjalanan negeri ini.