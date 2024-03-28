Lagu Kita Bikin Romantis Viral, Maliq and DEssentials Senang Sekaligus Khawatir

JAKARTA - Salah satu lagu terbaru grup band Maliq & D'Essentials yang bertajuk Kita Bikin Romantis sedang naik daun dan viral di berbagai media sosial. Lagu tersebut bahkan dibuat menjadi konten bucin bagi sebagian besar orang.

Meski sebelumnya identik dengan lagu yang galau dan mendayu-dayu, Maliq & D'Essentials kembali menghadirkan lagu cinta yang ternyata masih diterima di telinga pendengarnya dari berbagai usia.

Salah satu lead vocalist Maliq & D'Essentials, Indah mengungkap bahwa hingga saat ini para anggota Maliq & D'Essentials pun masih belum mengetahui kenapa lagu tersebut bisa viral.

Akan tetapi, viralnya lagu tersebut menjadi motivasi untuk bisa menghadirkan karya-karya yang lebih bagus dari sebelumnya.

“Kalau misalnya bisa terjadi viral, kita belum tau jawabannya kenapa bisa. Tapi satu hal yang membuat kita balance antara seneng sama khawatir tetap ada. Itu memotivasi kita banget buat lebih penasaran lagi,” jelas Indah kepada awak media dalam konferensi pers TikTok Rising Indonesia, Rabu (28/3/2024).

Meski sudah viral dan didengar jutaan orang, Indah mengaku senang sekaligus khawatir. Pasalnya setelah viral tentunya ekspektasi para pendengarnya akan tinggi pada lagu-lagu berikutnya.

Oleh karenanya, Indah dan anggota Maliq & D'Essentials terus mengusahakan untuk menjaga kualitas lagu-lagunya agar bisa lebih bagus dari lagu ‘Kita Bikin Romantis’ yang sudah viral.

“Karena kalo udah bisa didengar banyak orang, kami pengen musik yang dikasih itu kualitasnya tetap terjaga dan tetap bisa lebih bagus dari sebelumnya,” ujarnya.

Melihat banyaknya orang yang menggunakan lagunya untuk merasakan lagu tersebut dengan cara yang berbeda-beda, Indah mengaku sangat senang bahwa pesan dari lagu tersebut juga bisa dirasakan oleh para pendengarnya.

“Kita percaya orang-orang bisa merasakan lagu ini dengan caranya masing-masing. ‘Kita Bikin Romantis’ ada yang bikin tentang love story, yang mulai dari pasangan, keluarga, bahkan binatang kesayangan,” kata Indah.

BACA JUGA: