Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melanie Putria Beri Ucapan Selamat untuk Pernikahan Mantan Suami

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |17:05 WIB
Melanie Putria Beri Ucapan Selamat untuk Pernikahan Mantan Suami
Melanie Putria beri ucapan selamat untuk pernikahan mantan suami (Foto: Instagram/melanieputria)
A
A
A

JAKARTA - Angga Puradiredja yang merupakan vokalis dari Maliq & D' Essentials, akhirnya resmi melepas status dudanya. Pada Rabu, 28 Februari kemarin, Angga diketahui telah resmi menikah dengan Dewi Andarini alias Ririn, yang merupakan adik ipar dari Rian D'Masiv.

Mengetahui kabar bahwa Angga telah resmi menikah dengan Ririn, Melanie Putria yang merupakan mantan istrinya pun memberikan ucapan selamat. Bahkan Melanie terlihat memberikan ucapan selamat di akun Instagram Storynya dengan memajang potret bahagia Angga dan Ririn.

”Dear @anggapuradiredja dan @dewiandarini selamat yaa… Semoga Allah selalu menjaga pernikahannya. Sakinah, mawaddah, warahmah Aamiin,” bunyi doa Melanie untuk pernikahan sang mantan suami.

Bukan hanya mengucapkan selamat dan menuliskan doa untuk Angga serta Ririn, Melanie juga turut meminta agar mantan suaminya bisa selalu menjaga istri barunya. Bahkan ia juga sempat memberikan pujian atas kecantikan Ririn.

Melanie Putria

Melanie Putria beri ucapan selamat untuk pernikahan mantan suami (Foto: Instagram/melanieputria)

”Hey kamu, jagain Ririn terus ya,” kata Melanie ke Angga.

“Riin canciiiik sekaliiii,” puji Melanie pada Ririn.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/33/2977542/so-sweet-melanie-putria-ucapkan-selamat-kepada-mantan-suami-atas-pernikahannya-4HlGr9nMhr.jpg
So Sweet, Melanie Putria Ucapkan Selamat Kepada Mantan Suami Atas Pernikahannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/205/2944417/angga-puradiredja-dan-melanie-putria-kembali-bersatu-demi-video-klip-anak-Lc8CaqqZWp.jpg
Angga Puradiredja dan Melanie Putria Kembali Bersatu demi Video Klip Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/13/33/2546627/potret-bahagia-melanie-putria-dan-aldico-sapardan-di-momen-pernikahan-wfon9Wsp9y.jpg
Potret Bahagia Melanie Putria dan Aldico Sapardan di Momen Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/13/33/2546626/selamat-melanie-putria-resmi-menikah-dengan-aldico-sapardan-VISRPVFmCa.jpg
Selamat! Melanie Putria Resmi Menikah dengan Aldico Sapardan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/26/33/2538233/melanie-putria-undang-mantan-suami-di-pernikahan-kami-seperti-sahabat-nV8YPD4s3W.jpg
Melanie Putria Undang Mantan Suami di Pernikahan: Kami seperti Sahabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/26/33/2538256/kondisi-terkini-calon-suami-melanie-putria-pasca-operasi-tumor-otak-pBWIevV0L5.jpg
Kondisi Terkini Calon Suami Melanie Putria Pasca Operasi Tumor Otak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement