Melanie Putria Beri Ucapan Selamat untuk Pernikahan Mantan Suami

JAKARTA - Angga Puradiredja yang merupakan vokalis dari Maliq & D' Essentials, akhirnya resmi melepas status dudanya. Pada Rabu, 28 Februari kemarin, Angga diketahui telah resmi menikah dengan Dewi Andarini alias Ririn, yang merupakan adik ipar dari Rian D'Masiv.

Mengetahui kabar bahwa Angga telah resmi menikah dengan Ririn, Melanie Putria yang merupakan mantan istrinya pun memberikan ucapan selamat. Bahkan Melanie terlihat memberikan ucapan selamat di akun Instagram Storynya dengan memajang potret bahagia Angga dan Ririn.

”Dear @anggapuradiredja dan @dewiandarini selamat yaa… Semoga Allah selalu menjaga pernikahannya. Sakinah, mawaddah, warahmah Aamiin,” bunyi doa Melanie untuk pernikahan sang mantan suami.

Bukan hanya mengucapkan selamat dan menuliskan doa untuk Angga serta Ririn, Melanie juga turut meminta agar mantan suaminya bisa selalu menjaga istri barunya. Bahkan ia juga sempat memberikan pujian atas kecantikan Ririn.

Melanie Putria beri ucapan selamat untuk pernikahan mantan suami (Foto: Instagram/melanieputria)

”Hey kamu, jagain Ririn terus ya,” kata Melanie ke Angga.

“Riin canciiiik sekaliiii,” puji Melanie pada Ririn.