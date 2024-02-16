JAKARTA - Prilly Latuconsina akhirnya bersuara ketika mengetahui publik memboikot karya-karya Umay Shahab. Hal tersebut bermula dari cuitan sang aktor soal program makan siang gratis salah satu calon presiden pada 5 Februari 2024.
Imbasnya, tak sedikit warganet yang menyuarakan boikot atas karya-karya sang aktor. Bahkan boikot itu disuarakan warganet ketika Prilly Latuconsina mempromosikan film terbarunya, Sehati Semati, di mana Umay berperan sebagai produser.
Poster film tersebut kemudian ramai dikomentari netizen yang mengaku ogah menonton film tersebut. “Filmnya Umay ya? Skip deh,” ujar akun @ry**_hary***n_07 di kolom komentar.
Komentar tersebut kemudian dibalas Prilly Latuconsina dengan sebuah jawaban menohok. Sang aktris menyebut bahwa film tersebut bukan hanya milik Umay melainkan karya yang melibatkan banyak pihak.