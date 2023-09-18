Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ditanya Honor Jadi Sutradara, Umay Shahab: Yang Penting Karya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |22:55 WIB
Ditanya Honor Jadi Sutradara, Umay Shahab: Yang Penting Karya
Umay Shahab jadi sutradara (Foto: Anastasya Rizqa/MPI)
JAKARTA - Umay Shahab belakangan mulai asyik bekerja di belakang layar. Sedikitnya sudah ada 9 film serta series yang disutradarai oleh pria 22 tahun ini.

Kariernya sebagai seorang sutradara pun bisa dikatakan cukup sukses. Salah satu bukti kesuksesannya lantaran ia berhasil meraih 2,2 juta penonton untuk film Ku Kira Kau Rumah.

Salah satu yang jadi sorotan publik ialah perbandingan bayaran Umay sebagai aktor dan sutradara. Menanggapi hal ini, bintang film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini itu blak-blakan mengenai honor dirinya.

“Bayarannya lebih gede tiktok shop ya. Live TikTok itu gede banget,” ujar Umay, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Umay Shahab

Pria kelahiran Jakarta ini mengaku dirinya tak pernah membandingkan besaran bayaran dirinya sebagai aktor maupun sutradara. Ia menegaskan yang terpenting adalah hasil karyanya di luar penghasilan yang ia peroleh.

“Jadi di detik ini jujur gue nggak pernah nanya budget gue berapa buat sutradara karena buat gue, yang penting gue bisa bikin karya,” paparnya.

“Jadi gue nggak pernah peduliin berapa budgetnya,” tambahnya.

Pemilik nama asli Muhammad Afriza Shahab ini sendiri mengaku akan lebih fokus sebagai sutradara. Kendati demikian, ia mengaku tak akan berhenti berakting dan tak menutup kemungkinan dirinya bermain di film-film lainnya.

