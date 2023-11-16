Konser Coldplay, Nada Sumbang yang Tersisa di Tengah Kemeriahan

JAKARTA - Konser Coldplay berlangsung meriah. Namun demikian warga dunia maya mengungkap banyak kekecewaan setelah perhelatan konser grup musik Coldplay, Rabu 15 November 2023. Mereka yang kebetulan hadir sebagai pemegang tiket konser di lokasi Gelora Bung Karno (GBK) mengalami banyak pengalaman yang tidak menyenangkan.

Kekecewaan-kekecewaan itu justru jadi nada sumbang di tengah kesuksesan besar perhelatan konser grup musik asal Inggris itu. Nada-nada sumbang itu bahkan dikompilasi secara lengkap oleh pemilik akun X @adnardn.

Dalam pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (16/11/2023) ini beberapa keluhan yang terkompilasi berpusat pada masalah tiket yang kerap mengalami kendala. Contohnya tiket konser yang sama sekali tidak bisa dipindai.

Padahal pemiliknya mengaku mendapatkan tiket itu secara legal. "Beli tiket jalur bener dan asli tapi gak bisa di-scan. Alhasil tetap gak boleh masuk," tulis pemilik akun X @edo_.

Masalah tiket yang tidak bisa dipindai juga sangat komplikatif. Pasalnya barcode yang tidak bisa dipindai bisa saja sudah digunakan oleh orang lain.

Hal itu paling banyak dirasakan oleh para warganet yang kebetulan memang sudah mengeluarkan uang banyak untuk membeli tiket Coldplay.

"Promotornya cuma bilang ‘ya gimana kak sudah dipake’. Ini apa solusinya, banyak yang tiket atas nama sendiri enggak bisa masuk juga dibilang sudah kepake," kritik akun X @farahfahds.

Streamer terkenal Indonesia, Marlo Ernesto, bahkan merasakan kondisi yang sama. Lewat akun Twitter miliknya dia malah mengaku pengalaman yang dia alami lebih parah lagi.

Dia malah mengatakan tidak bisa melakukan pemindaian tiket saat datang ke lokasi konser. Pasalnya pintu masuk pemeriksaan tiket sudah ditutup.

"Alasannya karena ada demo yang cukup rusuh sehingga penjaga tiketnya pada kabur semua," cerita Marlo Ernesto, lewat akun Twitter miliknya @marlohehe.

