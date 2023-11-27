Mengulik Sosok Penemu Gelang Xyloband yang Jadi Ciri Khas Konser Coldplay

JAKARTA - Mengulik sosok penemu gelang xyloband yang menjadi ciri khas di tiap konser Coldplay di seluruh dunia. Gelang ini memang cukup menarik karena mampu memancarkan cahaya warna-warni mengikuti musik.

Keberadaan gelang ini membuat konser Coldplay semakin meriah. Lalu siapa sebenarnya penemu gelang xyloband tersebut? Benarkah dia penggemar Coldplay?

Mengutip situs Coldplay, penemu xyloband adalah benar penggemar Coldplay bernama Jason Regler. Ide membuat gelang tersebut didapatkannya setelah mendengarkan Chris Martin menyanyikan lagu Fix You, saat Coldplay tampil di Festival Glastonbury pada 2005.

"Saat itu, ada perasaan menyatukan semua orang lewat lirik 'lights will guide you home' dalam lagu itu. Saat itulah ide gelang muncul di benakku," ujar Regler.

Jason Regler kemudian mengungkapkan ide gelang xyloband itu kepada Phil Harvey, manajer Coldplay. Phil langsung tertarik dengan idenya tersebut. Kemudian mereka berdiskusi dan memutuskan untuk mencoba gelang ini dalam pertunjukan Coldplay di Madrid.

"Saya memutuskan memberi tahu dia (Phill Harvey) tentang ide yang sudah lama saya simpan untuk Coldplay. Ide itu adalah gelangnya dan semuanya dimulai dari sana," katanya menambahkan.

Pertunjukan di Madrid menjadi debut resmi gelang xyloband. Meskipun tidak ada waktu untuk melakukan uji coba, gelang-gelang ini berhasil menciptakan momen menyenangkan dalam konser Coldplay.

Setelah pertunjukan selesai, Chris Martin mengirim pesan kepada Jason Regler untuk memberikan pujian atas keberhasilan gelang tersebut. Gelang xyloband kemudian digunakan dalam tur Coldplay secara keseluruhan.