HOME CELEBRITY MUSIK

Kejutan di Konser Coldplay, Hadirkan BTS Dalam Bentuk Hologram Layar

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |15:03 WIB
Kejutan di Konser Coldplay, Hadirkan BTS Dalam Bentuk Hologram Layar
Coldplay konser di Jakarta. (Foto: Instagram @pkentertainment))
A
A
A

JAKARTA - Konser Coldplay yang digelar di GBK, Senayan, Jakarta, Rabu malam (15/11/2023) banyak memberikan momen berkesan.

Tak hanya aksi panggung dari Chris Martin dan kawan-kawan, serta set panggung yang memukau, namun juga karena kejutan-kejutan yang ditampilkan.

Salah satunya, saat Chris Martin membawakan lagu My Universe. Pasalnya, ia tidak bernyanyi sendirian. Vokalis asal Britania Raya itu berduet dengan para personel BTS.

Meskipun bukan dalam wujud asli, salah satu personel BTS itu dihadirkan dalam bentuk hologram layar. Seperti diketahui, lagu My Universe semdiri merupakan karya kolaborasi Coldplay dan BTS.

“Baiklah semuanya, teman-temanku, mari kita nyanyikan kekuatan cinta," ujar Chris Martin dalam bahasa Inggris, disusul saat band memainkan intro lagu My Universe.

Selain vokal dari Chris Martin yang terdengar, vokal dan rap dari ketujuh member BTS yakni RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, serta Jungkook juga sukses membuat penonton menjerit antusias.

Halaman:
1 2
