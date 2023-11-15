Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Tak Pikirkan Cari Jodoh Usai Cerai: Aku Ingin Jadi Madrasah untuk Anak-Anak

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |07:30 WIB
Inara Rusli Tak Pikirkan Cari Jodoh Usai Cerai: Aku Ingin Jadi Madrasah untuk Anak-Anak
Inara Rusli. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli mengaku lebih rajin mengikuti kajian agama usai berpisah dengan sang suami, Virgoun. Dirinya mengaku lebih ingin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

"Iya lah sering ikut kajian, mau apa lagi. Dulu enggak bisa ke mana-mana," ujar Inara Rusli di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Rabu (15/11/2023).

Ketika disinggung apakah akan segera membuka hati, Inara Rusli mengaku belum terpikirkan ke arah sana. Saat ini, Inara Rusli ingin fokus menambah ilmu untuk mengurus ketiga anaknya.

"Enggak sih, aku lagi fokus ini saja perbanyak ilmu makanya sering datang ke kajian-kajian," kata Inara Rusli.

Halaman:
1 2
