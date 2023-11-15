Pilihan Transportasi Umum Menuju Konser Coldplay di GBK, Simak Rutenya!

JAKARTA - Band asal Inggris, Coldplay akan menggelar konser pertamanya di Indonesia, pada Rabu, 15 November 2023. Lokasi konser Coldplay sendiri terletak di tengah kota Jakarta, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Berada di pusat kota Jakarta, membuat lokasi terselenggaranya konser Coldplay cukup mudah untuk dijangkau dengan berbagai transportasi umum seperti bus, KRL hingga MRT.

Para penonton yang berencana hadir ke konser Coldplay di GBK Jakarta dengan menggunakan transportasi umum sebaiknya mencari tahu rute terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan rute pada hari konser dan memastikan agar penonton dapat tiba tepat waktu.

Berdasarkan rundown yang dirilis oleh PK Entertainment, selaku promotor, konser Coldplay dijadwalkan dimulai pukul 21.00 WIB. Gerbang GBK akan dibuka antara pukul 13.00-17.30 WIB. Rahmania Astrini selaku penyanyi pembuka bahkan dijadwalkan untuk naik ke atas panggung sekitar pukul 20.00 WIB, sebelum akhirnya Chris Martin cs menyapa para penggemarnya di Indonesia.

Diperkirakan akan ada sekitar 50.000 orang hadir dalam konser Coldplay di Jakarta, berdasarkan estimasi dari total penjualan tiket pada Oktober lalu. Oleh karenanya, area sekitar GBK dapat dipadati oleh penonton hari ini. Tentunya, menggunakan transportasi umum untuk pergi ke area konser dapat menjadi pilihan yang baik untuk mengurangi risiko kemacetan.

Selain itu, penggunaan transportasi umum dinilai lebih ramah lingkungan dan hemat bahan bakar, sesuai dengan konsep ramah lingkungan dan rendah emisi karbon dari konser Coldplay "Music of The Spheres World Tour".

Ada tiga transportasi umum di Jakarta yang bisa dimanfaatkan untuk menuju konser Coldplay di GBK. Ketiga transportasi umum tersebut adalah bus Transjakarta, KRL, dan MRT.

Berikut rutenya:

1. Rute Bus Transjakarta

Bagi pengunjung yang naik Transjakarta, bisa turun di halte GBK yang ada di Jalan Sudirman.

Berikut ini rute TransJakarta menuju GBK:

1. Naik bus TransJakarta Koridor I jurusan Blok M - Kota, lalu turun di Halte GBK Jalan Sudirman.

2. Naik bus TransJakarta Koridor 3F jurusan Kalideres-GBK, lalu turun di Halte GBK Jalan Sudirman.

3. Naik bus TransJakarta Koridor 6V jurusan Ragunan-GBK, lalu turun di Halte GBK Jalan Sudirman.

4. Naik bus TransJakarta Koridor 9C jurusan Pinang Ranti-Bundaran Senayan, lalu turun di Halte GBK.

Pengunjung konser Coldplay yang memilih menggunakan KRL untuk menuju GBK dapat berhenti di stasiun terdekat, yaitu Stasiun Palmerah, yang terletak sekitar 2 km dari GBK.