HOME CELEBRITY MUSIK

Ini Barang yang Wajib dan Dilarang Saat Datang ke Konser Coldplay Nanti Malam

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |07:18 WIB
Ini Barang yang Wajib dan Dilarang Saat Datang ke Konser Coldplay Nanti Malam
Barang yang wajib dibawa dan dilarang saat konser Coldplay (Foto: Instagram/coldplay)
JAKARTA - Konser Coldplay yang telah ditunggu-tunggu sejak beberapa bulan lalu akhirnya akan digelar nanti malam, Rabu (15/11/2023) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Chris Martin cs sendiri diketahui sudah berada di Jakarta dan sempat berkeliling-keliling kota kemarin.

Bagi Anda yang berencana menonton konser Coldplay, jangan lupa untuk memerhatikan hal berikut. Pasalnya, ada beberapa barang yang wajib dibawa dan dilarang saat datang ke konser bertajuk Music of the Spheres Tour nanti malam.

Tentunya, hal ini berguna untuk mempermudah dan tidak mengganggu kenyamanan pengunjung lain saat menonton konser.

Selain itu, ada juga beberapa barang yang tidak boleh dibawa untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan.

Coldplay

Lantas, barang apa saja yang wajib dan dilarang dibawa di konser Coldplay nanti malam?

Dilansir dari akun Instagram resmi Third Eye Management (TEM) dan PK Entertainment sebagai promotor konser Coldplay Jakarta, Berikut daftarnya:

Barang-barang wajib dibawa:

1. Tas berukuran lebih kecil dari A4 dengan ukuran 21×29,7 cm

2. Dompet dan KTP

3. Uang tunai

4. Ponsel beserta screenshot e-ticket dan dipastikan memiliki paket data internet

5. Botol plastik transparan

6. Charger dan power bank

7. Topi

8. Hand sanitizer dan masker

9. Kipas portable

10. Jas hujan

11. Menggunakan pakaian yang nyaman

Telusuri berita celebrity lainnya
