HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jangan Bingung, Berikut Daftar Lokasi Parkir Mobil dan Motor untuk Nonton Konser Coldplay

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |06:55 WIB
Jangan Bingung, Berikut Daftar Lokasi Parkir Mobil dan Motor untuk Nonton Konser Coldplay
Daftar lokasi parkir motor dan mobil di konser Coldplay (Foto: Instagram/coldplay)
JAKARTA - Konser grup musik asal Inggris, Coldplay akan digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Rabu (15/11/2023) malam ini. Bagi Anda yang sudah punya tiket konser perlu mencermati beberapa lokasi parkir mobil dan motor yang bisa dimanfaatkan dengan baik.

Sejatinya kawasan GBK memang menyediakan lahan parkir. Beberapa lahan parkir di GBK yang bisa dimanfaatkan di antaranya Parkir Timur, Parkir Selatan, dan Parkir Barat.

Ada pula lokasi parkir yang berada di area Gelora Senayan, tepatnya di area selatan GBK. Serta, ada pula tempat parkir di sekitar Kompleks Gelora Bung Karno.

Kemudian, untuk biaya parkir, di Stadion GBK cukup bervariasi. Tergantung jenis kendaraan yang digunakan.

Coldplay

Untuk motor, biaya parkir di GBK sekitar Rp5.000 hingga Rp20.000. Untuk mobil, dipatok Rp10.000 hingga Rp40.000.

Sementara di area Gelora Senayan, untuk mobil dipatok dari Rp10.000 hingga Rp25.000. Biaya parkir ini dapat berubah sewaktu-waktu. Tergantung acara yang diselenggarakan di stadion tersebut.

Perlu diketahui untuk lahan parkir di kawasan tersebut hanya menerima transaksi secara non tunai. Jadi siapkan uang elektronik Anda jika ingin parkir di kawasan tersebut.

Hanya saja untuk parkir di kawasan ini terdapat konsekuensi. Mau tidak mau mereka yang parkir di tempat itu diprediksi akan menemui kemacetan.

Nah untuk meminimalkan kondisi itu sebaiknya bisa memanfaatkan gedung-gedung parkir yang ada di sekitaran GBK. Misalnya saja area parkir di Senayan Park (SPARK), Hotel Mulia, Hotel Atlet, atau gedung-gedung lainnya yang ada di kawasan SCBD.

