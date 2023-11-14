Jangan Khawatir! Transportasi Publik Ini Siap Beroperasi hingga Dini Hari, Bikin Nonton Konser Coldplay Jadi Nyaman

JAKARTA - Konser Coldplay bakal berlangsung besok, Rabu 15 November 2023. Bagi yang menikmati konser tersebut maka jangan panik saat pulang, pasalnya transportasi publik ini bakal beroperasi hingga dini hari.

Pemerintah Indonesia terus memperhatikan kenyamanan bagi masyarakat di Tanah Air, khususnya dari segi moda transportasi publik.

Bahkan, hal itu juga dipikirkan oleh pemerintah demi memberikan rasa nyaman bagi penonton konser Coldplay yang rencananya bakal digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Selatan pada Rabu (15/11/2023).

Sadar akan kebutuhan para penonton yang bakal pulang usai menikmati konser Coldplay pada malam hari, sejumlah moda transportasi publik pun menyiagakannya. Bahkan, jam beroperasinya pun diperpanjang hingga pukul 01.00 dini hari.

Transportasi publik yang pertama datang dari PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang melakukan perpanjangan layanan seiring berlangsungnya konser band asal Inggris, Coldplay.

Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Wibowo mengatakan dalam kegiatan tersebut setidaknya ada sebanyak tiga layanan yang mengalami penyesuaian.

Ketiga layanan tersebut ialah Kalideres - GBK (3F), Pinang Ranti - GBK (9C), Tanjung Priok - Blok M (10H).

"Ketiga layanan ini merupakan rute yang melintas dan terintegrasi dengan layanan menuju GBK lainnya akan diperpanjang hingga pukul 01.00 WIB dari sebelumnya beroperasi hingga pukul 22.00 WIB," ujar Wibowo, Selasa (14/11/2023).

Ia menjelaskan saat ini Transjakarta telah beroperasi 24 jam di 13 koridor. Melalui kebijakan tersebut Transjakarta berharap bisa memudahkan serta opsi transportasi lain bagi pelanggan baik menuju ke lokasi konser maupun kembali ke kediaman masing-masing dengan aman dan nyaman.

"Kita berharap, masyarakat yang menonton konser bisa menggunakan layanan transportasi publik, khususnya Transjakarta sehingga lebih fleksibel," paparnya.

Untuk menikmati layanan tersebut, pelanggan tetap diwajibkan untuk melakukan tap in dan tap out menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) di mesin gate.

Lalu, berikutnya datang dari MRT juga turut memudahkan para penonton nanti dengan memperpanjang jam operasional.

Dilansir @mrtjkt, MRT akan beroperasi dari pukul 05.00 WIB hingga pukul 01.30 WIB saat konser Coldplay berlangsung.

“MRT Jakarta akan beroperasi hinggal pukul 01:30 WIB pada 15 November 2023 dan siap antar kamu dengan aman dan nyaman hingga acara selesai,” tulis akun tersebut, Selasa (14/11/2023).

Transportasi MRT sendiri biasanya hanya sampai pukul 24.00 WIB. Khusus di jadwal konser Coldplay ini, MRT akan beroperasi lebih lama dan dengan selang waktu 10 menit. Berikut jadwal kereta terakhir menuju Stasiun Bundaran HI dan Lebak Bulus Grab.

(Jadwal Kereta Terakhir Menuju Stasiun Bundaran HI)

Dari Stasiun MRT Senayan:

00.02 WIB

00.17 WIB

00.32 WIB

00.47 WIB

01.02 WIB