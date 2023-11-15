Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jelang Konser di GBK, Ini Fakta dan Bukti Coldplay Pro Palestina

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |05:08 WIB
Jelang Konser di GBK, Ini Fakta dan Bukti Coldplay Pro Palestina
Fakta dan Bukti Coldplay Pro Palestina (Foto: Instagram/coldplay)
A
A
A

JAKARTA - Grup band Coldplay akan menggelar konsernya malam nanti, Rabu (15/11/2023) di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berdasarkan rundown yang beredar, Chris Martin cs disebut akan naik ke atas panggung dan menyapa para penggemarnya sekitar pukul 21.00 WIB.

Menariknya, Coldplay disebut-sebut sebagai salah satu band dunia yang memberikan dukungannya pada Palestina. Bahkan mereka disebut telah memberikan dukungan untuk Palestina sejak 2011.

Hal itu diketahui saat mereka mengunggah video dari lagu 'Freedom for Palestine; di akun Facebook dan mengajak para penggemarnya untuk mendukung lagu itu. Bahkan, mereka juga sempat berkolaborasi dengan Le Trio Joubran, salah satu musisi Palestina, dengan membawakan lagu Everyday of Life yang rilis di 2019.

Tak cuma itu, band yang digawangi oleh Chris Martin (vokalis), Jonny Buckland (gitaris), Guy Berryman (bassis), dan Will Champion (drummer) ini juga sempat berkunjung ke Palestina pada 2017. Meski begitu, ia juga mengaku mampir ke Israel dalam rangka mencari inspirasi.

Coldplay

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
