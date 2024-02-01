Sahabat Tegaskan Pernikahan Andika Kangen Band dan Istri Terencana

JAKARTA - Vokalis Kangen Band, Andika Mahesa, baru saja melepas status dudanya dengan menikahi perempuan bernama Ayu Kartika Agustina pada 31 Januari 2024. Namun banyak yang menyebut kalau pernikahan keduanya berlangsung begitu mendadak.

Bukan tanpa alasan, Andika sendiri justru dinilai jarang tampil bersama wanita usai perceraian terakhirnya. Sahabat Andika Kangen Band, Mario Andreansyah, menegakan kalau pernikahan sang musisi digelar sangat terencana.

"(Andika dan Ayu menikah) Di Ketapang, Lampung Selatan. Nggak dadakan sebenarnya, karena memang sudah sampai jodohnya," ujar Mario kepada wartawan belum lama ini.

Adapun mahar yang diberikan Andika kepada Ayu dalam pernikahan tersebut yakni logam mulia seberat 100 gram.

"Alhamdulillah (acaranya) berjalan lancar, khidmat. Pakai adat Sunda, dari mempelai wanita adat Sunda," ucap Mario.

Sebagai sahabat, Mario lalu mendoakan Andika Kangen band agar pernikahannya kali ini senantiasa harmonis hingga maut memisahkan.