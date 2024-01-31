Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andika Kangen Band Menikah dengan Mas Kawin Logam Mulia 100 Gram

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |13:07 WIB
Andika Kangen Band Menikah dengan Mas Kawin Logam Mulia 100 Gram
Andika Kangen Band menikah dengan mas kawin logam mulia 100 gram (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Vokalis Kangen Band, Andika Mahesa kembali menikah untuk yang kelima kalinya. Vokalis Kangen Band ini diketahui menikah dengan seorang perempuan bernama Ayu Kartika Agustina di kediaman mempelai wanita yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan. 

Momen pernikahan Andika ini diabadikan sejumlah personil Kangen Band melalui instastory diakun Instagram milik mereka. Salah satunya Izzy dan Dodhy yang turut menghadiri prosesi pernikahan Andika dan Ayu Kartika Agustina.

Dalam unggahannya, pria yang dikenal dengan Babang Tamvan itu diketahui meminang sang kekasih dengan mahar logam mulia seberat 100 gram.

"Saya terima nikah dan kawinnya Ayu Kartika Agustina binti. A Bahrudin dengan mas kawin 100 gram emas dibayar tunai," ujar Andika dalam video diunggah akun Instagram @izzy_alfarizi dikutip pada Rabu (31/1/2024).

Andika Kangen Band dan Ayu Kartika

Sementara itu, Dodhy yang merupakan gitaris Kangen Band tampak membagikan momen hangat saat Andika resmi melepas status dudanya.

"Saatnya melepas lajang sahabat kecilku Andika Mahesa," kata Dodhy dalam akun instagram @dodhyofficial.

Halaman:
1 2
