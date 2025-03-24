Andika Kangen Band Kaget Tahu Ayah Mertuanya Polisi: Gua Takut Digeledah

JAKARTA - Andika Kangen Band membagikan kisah unik saat pertama kali bertemu dengan ayah mertuany yang ternyata seorang polisi dan menjabat sebagai Kasat Narkoba. Hal itu sempat membuatnya merasa cemas, mengingat ia pernah terjerat kasus narkoba di masa lalu.

Menariknya, perkenalan Andika dengan sang istri, Ayu Kartika Agustina, berlangsung sangat singkat, hanya dalam sembilan hari sebelum akhirnya mereka memutuskan menikah. Karena itu, ia belum sempat mengenal seluruh keluarga Ayu, termasuk kedua orang tuanya.

"Iya, sembilan hari langsung nikah. Karena gue dipanggil nyokapnya, mungkin karena kita sama-sama sudah dewasa ya. Bapaknya itu Kasat Narkoba, bapaknya polisi," ujar Andika dalam kanal YouTube Podcast Warung Kopi (PWK) bersama Gofar Hilman, Senin (24/3/2025).

Andika mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa ayah Ayu adalah seorang polisi. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mendatangi rumah Ayu untuk bertemu keluarganya. Namun, setelah mengetahui profesi ayah mertuanya, ia sempat merasa was-was.

"Gue ngeri digeledah, ya kan. Awalnya gue sama sekali nggak tahu kalau bapaknya polisi. Gue dengan polosnya datang, didudukin sama nyokapnya, keluarganya, sama paman-pamannya," kata Andika.

Dalam pertemuan tersebut, ia mulai mengenal keluarga besar Ayu. Bahkan, beberapa paman Ayu sempat menanyakan alasan Andika tertarik pada keponakan mereka.

"Mereka nanya, 'Apa yang kamu suka dari anak saya?'," ujar Andika menirukan pertanyaan keluarga Ayu.

Tidak hanya itu, ibunda Ayu juga langsung menanyakan niat serius Andika terhadap putrinya. Ia menegaskan bahwa dalam ajaran Islam tidak ada konsep pacaran.

"Kamu ini pacaran atau gimana? Dalam Islam nggak ada pacaran. Kalau kamu ada rasa sama anak saya, ya dipikirkan gimana caranya taaruf, langsung menikah," kata ibunda Ayu kepada Andika.