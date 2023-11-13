Sinopsis Film Drive Hard, Masa Kelam Pembalap Amatir

JAKARTA - Sinopsis film Drive Hard akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Drive Hard adalah film aksi Australia tahun 2014 yang disutradarai oleh Brian Trenchard-Smith, dan ditulis oleh Chad Law, Evan Law, dan Smith.

Menurut Rotten Tomatoes melaporkan bahwa 8% dari 24 kritikus yang disurvei memberikan ulasan positif untuk film tersebut; peringkat rata-rata adalah 3,5/10.

Sinopsis Drive Hard

Mantan pembalap mobil dan warga negara Amerika Peter Roberts telah pensiun atas dorongan istrinya yang seorang pengacara, meskipun ia menolak untuk mendapatkan pekerjaan kantor. Sebaliknya, ia menjadi instruktur di sebuah sekolah mengemudi, sambil menunggu peluang investasi untuk membuka sekolah balap.

Setelah mengantarkan putrinya ke sekolah dan mengetahui bahwa ia tidak lagi mampu membayar uang sekolah pribadinya, ia mengambil seorang rekan Amerika sebagai klien pertamanya. Pria itu, Simon Keller, mengungkapkan bahwa ia telah menyelidiki keuangan dan kehidupan pribadi Roberts. Terganggu, Roberts bersikeras untuk mengakhiri pelajaran dan kembali ke sekolah. Keller setuju tetapi meminta mereka berhenti di bank terlebih dahulu, sehingga ia dapat membayar Roberts.

Saat Keller keluar dari bank, ia menembak penjaga, menjatuhkan tas ke dalam mobil, dan menuntut agar Roberts menjadi sopir pelariannya. Roberts memprotes dengan tidak percaya dan mencoba menyerah kepada polisi, yang juga menembakinya. Roberts dengan enggan melaju dan menghindari polisi.

Keller menawarkan untuk berbagi persentase dari hasil rampokannya, tetapi Roberts yang panik bersikeras bahwa sekarang ia akan berakhir di penjara. Keller meyakinkannya bahwa polisi tidak akan mengejar mereka, karena bank dimiliki dan dikelola oleh sindikat kejahatan yang memiliki koneksi dengan polisi setempat. Rossi, mantan rekan Keller, sebelumnya telah mengkhianatinya di Amerika Serikat dan kemudian bergabung dengan sindikat Australia.

Rossi membatalkan polisi dan menyewa tentara bayaran untuk membunuh mereka. Namun, Agen Walker dari Kepolisian Federal Australia mengambil alih penyelidikan atas keberatan dari Inspektur Kepala Detektif yang korup, Smith. Walker segera mengancam Rossi dan Smith, keduanya ia curigai sebagai bagian dari sindikat tersebut.

Sementara itu, Keller dan Roberts berselisih tentang kekecewaan Roberts dalam hidupnya, yang Keller nyatakan sebagai hasil menyerah pada mimpinya. Tidak senang, Roberts menolak untuk mengemudi lebih jauh, dan Keller menembaknya dengan peluru karet. Keduanya berganti mobil, dan Roberts sekali lagi menjadi sopir yang enggan.

Setelah menghindari pembunuh Rossi, mobil mengalami kerusakan, dan mereka masuk ke sebuah gedung penerimaan. Pemilik gedung mengenali mereka, dan seorang wanita tua dengan kejam menyerang Roberts setelah tidak sengaja menembak suaminya. Roberts dan Keller melarikan diri dengan mobil olahraga suaminya dan berhenti untuk mengisi bahan bakar. Di sana, mereka lagi-lagi dikenali dan diserang, meskipun kasir secara tidak sengaja membunuh dirinya sendiri dengan senapan gendamnya. Atas dorongan Keller, Roberts menelepon polisi dan istrinya, memberi tahu keduanya bahwa ia telah diculik, meskipun keduanya awalnya tidak percaya.

Untuk meningkatkan rasa takut Roberts dan membuatnya lebih meyakinkan, Keller mengarahkan senjata ke kepala Roberts dan mengancam akan membunuhnya. Sebagai tanggapan, Roberts sebentar memegang Keller dengan pistol wanita tua, tetapi ia menyerahkan senjatanya ketika menyadari bahwa itu kosong.

