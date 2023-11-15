Berita Foto: Coldplay dan Kemeriahannya di Jakarta

JAKARTA - Coldplay akhirnya membuka konser perdananya yang bertajuk Music of Spheres World Tour di Jakarta pada Rabu (15/11/2023).

Usai dibuka dengan penampilan Rahmania Astrini, Chris Martin CS lalu memasuki area panggung menyapa para penggemar yang telah memenuhi area stadion GBK.

Seperti biasa, Chris Martin dan kawan-kawan tampil dengan outfit cerah warna-warni, serta tampil di set panggung nan megah.

Para penonton yang hadir lantas dibuat histeris. Mereka tampak antuasis karena ini pertama kalinya bagi band rock asal Inggris ini manggung di Tanah Air.

Suasana tak hanya dibuat pecah dengan riuh teriakan para penonton, namun juga penampilan memukau dari para personel Coldplay saat membawakan lagu berjudul Higher Power.

Seperti judulnya, lagu tersebut sukses membangkitkan antusiasme dan semangat para penonton yang hadir.

Sepertinya, Chris Martin CS memang sengaja memilih lagu itu untuk mengajak para penggemarnya yang ada di Indonesia untuk bersemangat malam itu.

Belum lagi, penampakan stadion GBK mendadak bak bintang-bintang yang bersinar di malam hari karena wist band yang masing-masing dikenakan pengunjung tampak bernyala dan dan berkerlap-kerlip berubah warna.

“Indonesiaaaa!! Slow down! Go slow down!” teriak Chris Martin.

Chris kemudian kembali mengajak penonton bernyanyi lewat lagu berjudul Adventure Of A Lifetime. Mereka tampak hanyut mengikuti irama lagu tersebut.

Belum selesai terbuai dengan lagu tersebut, Chris kemudian menyanyikan lagu ketiga yang menjadi salah satu lagu terpopuler Coldplay, yakni Paradise.

