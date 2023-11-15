Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Chris Martin Ajak Ribuan Penonton Nikmati Konser Coldplay Tanpa HP

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |00:01 WIB
Chris Martin Ajak Ribuan Penonton Nikmati Konser Coldplay Tanpa HP
Chris Martin sapa fans Coldplay dengan Assalamualaikum (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Chris Martin mengajak puluhan ribu penonton konser Coldplay untuk menikmati momen tanpa ponsel pintarnya. Hal itu disampaikan sebelum Coldplay membawakan lagu Sky Full of Stars.

Chris tampaknya enggan kehilangan momen yang berlalu begitu saja bersama para penggemarnya di Indonesia.

"Kami sangat mencintai negara kalian, orang-orang yang ramah disini, mari kita bangun koneksi dalam hitungan ketiga, mari kita simpan ponsel kita semua," ujar Chris Martin di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Chris Martin Ajak Ribuan Penonton Nikmati Konser Coldplay Tanpa HP

"Jangan biarkan semua mengganggu konsentrasi kita dan angkat tangan kalian semua ke langit," sambungnya kemudian menyanyikan lagu Sky Full of Stars.

Coldplay kemudian mengguncang panggung dengan lagu tersebut. Kemegahan pun semakin terlihat di area konser Coldplay dengan adanya atraksi kembang api.

 Halaman:

Halaman:
1 2
