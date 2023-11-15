Ngomong Bahasa Indonesia, Chris Martin dan Coldplay Bangga Konser di Indonesia

JAKARTA - Vokalis Coldplay, Chris Martin, mengaku bangga bisa tampil di hadapan puluhan ribu penontonnya di Indonesia pada Rabu, 15 November 2023. Pelantun Viva la Vida itu tak bisa menyembunyikan antusiasmenya ketika melihat semangat penonton.

"Hallo Jakarta Assalamualaikum," kata Chris Martin seraya memberikan salam ala muslim.

Chris yang tampak fasih berbicara bahasa Indonesia itu, mengungkapkan perasaannya saat pertama kali manggung di Indonesia. Dia pun terenyuh dengan antusiasme para penggemar Coldplay malam ini.