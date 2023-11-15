Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mendung, Penonton Coldplay Tetap Semangat Serbu Stadion GBK

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:02 WIB
Penonton Konser Coldplay (Foto: Okezone)
Penonton Konser Coldplay (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Konser Coldplay bertajuk Music of The Spheres digelar Rabu (15/11/2023) di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Jelang konser berlangsung, penonton semakin berdatangan.

Pantauan Okezone di lokasi, sejumlah penonton terus berdatangan. Rata-rata hadir masih didominasi oleh anak-anak muda, turut membawa pasangan mereka masing-masing.

Juju salah satu penonton asal Bogor, Jawa Barat menyebut kalau dirinya excited menyambut konser Coldplay. Apalagi ini merupakan pertama kali digelar di Indonesia.

"Kalau aku suka banget nonton konser, pokoknya anak konser banget," ujar Juju saat ditemui di Plaza Tenggara (Gate D), Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).



Juju mengatakan kalau perjuangannya mendapatkan tiket Coldplay sesuatu sulit baginya. Karena ketika awal-awal tiket dibuka, ia mendapatkan tiket sehingga ia memutuskan menjual.

"Jujur kemarin aku dapat banyak jadi dijual aja dan dijual mahal dan aku langsung dapat delapan. Waktu itu keluarnya di Thailand dan semuanya festival," jelas Juju.

Juju mengatakan kalau dirinya rela membawa jas hujan. Tentunya hal itu untuk mengantisipasi cuaca belakangan ini kerap diguyur hujan.

"Jas hujan, power bank dan beberapa barang lainnya," beber Juju.

Di samping itu, Juju menuturkan kalau ia sangat menunggu konser Coldplay, lagu favoritnya yakni A Sky full of the Star, lagu bercerita tentang seorang terkesima oleh sikap baik dan kecantikan kekasihnya.

"Kalau aku lagu paling suka A Sky full of the Star,"tutur Juju.

Penonton dapat memasuki pre-function area pukul 13.00 WIB. Lalu untuk pemegang tiket Ultimate Experience dapat menikmati fasilitas menyaksikan backstage konser pukul 16.30 WIB.

