Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Spesial, Coldplay Rayakan 21 Tahun Lagu The Scientist di Konser GBK

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |16:18 WIB
Spesial, Coldplay Rayakan 21 Tahun Lagu The Scientist di Konser GBK
Coldplay Rayakan 21 Tahun lagu The Scientist (Foto: IG Coldplay)
A
A
A

JAKARTA - Konser perdana Coldplay bakal berlangsung malam nanti, Rabu (15/11/2023) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Coldplay akan membuka penampilannya di konser bertajuk Music of the Spheres Tour pukul 21.00 WIB.

Ada yang spesial di konser malam nanti. Pasalnya Coldplay akan merayakan anniversary ke-21 tahun lagu The Scientists.

"21 tahun yang lalu, Coldplay rilis ‘The Scientist’," tulis akun X @popculture2000s, Rabu (15/11/2023).

Spesial, Coldplay Rayakan 21 Tahun Lagu The Scientist di Konser GBK

Selain The Scientists, Coldplay diprediksi akan membawakan 22 hingga 28 lagu andalannya.

Sementara itu, lagu The Scientist memiliki ungkapan penyesalan dalam sebuah hubungan. Dikarenakan terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga mengabaikan sang kekasih.

Namun saat sadar atas kesalahannya, ia pun ingin memperbaikinya dan memulai semuanya dari awal.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164340/coldplay-uxqO_large.jpg
Coldplay Ogah Hapus Tradisi Kiss Cam usai Perselingkuhan Bos Astronomer Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156200/konser_coldplay-6MAY_large.jpg
Ketika Perselingkuhan Dua Bos Astronomer Terbongkar di Konser Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/33/3082058/coldplay-vt7s_large.jpg
Vokalis Coldplay Chris Martin Jatuh saat Manggung di Melbourne
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/205/3028429/coldplay-manggung-di-glastonbury-chris-martin-sebarkan-pesan-damai-untuk-palestina-NcMXatHoXF.jpeg
Coldplay Manggung di Glastonbury, Chris Martin Sebarkan Pesan Damai untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/205/2928499/tak-cuma-indonesia-coldplay-baca-pantun-saat-konser-di-malaysia-uQnpnc0ibJ.jpeg
Tak Cuma Indonesia, Coldplay Baca Pantun saat Konser di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/205/2926465/nada-sumbang-di-balik-kemeriahan-konser-coldplay-di-jakarta-HrJcO2PvEU.jpg
Nada Sumbang di Balik Kemeriahan Konser Coldplay di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement