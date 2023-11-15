Spesial, Coldplay Rayakan 21 Tahun Lagu The Scientist di Konser GBK

Coldplay Rayakan 21 Tahun lagu The Scientist (Foto: IG Coldplay)

JAKARTA - Konser perdana Coldplay bakal berlangsung malam nanti, Rabu (15/11/2023) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Coldplay akan membuka penampilannya di konser bertajuk Music of the Spheres Tour pukul 21.00 WIB.

Ada yang spesial di konser malam nanti. Pasalnya Coldplay akan merayakan anniversary ke-21 tahun lagu The Scientists.

"21 tahun yang lalu, Coldplay rilis ‘The Scientist’," tulis akun X @popculture2000s, Rabu (15/11/2023).

Selain The Scientists, Coldplay diprediksi akan membawakan 22 hingga 28 lagu andalannya.

Sementara itu, lagu The Scientist memiliki ungkapan penyesalan dalam sebuah hubungan. Dikarenakan terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga mengabaikan sang kekasih.

Namun saat sadar atas kesalahannya, ia pun ingin memperbaikinya dan memulai semuanya dari awal.

