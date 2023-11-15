Penonton Coldplay Serbu Merchandise Resmi Jelang Konser, Segini Harganya

JAKARTA - Penonton konser Coldplay yang sudah tiba di area Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, mulai memburu merchandise resmi Chris Martin dkk, Rabu (15/11/2023).

Berdasarkan pantauan Okezone, ribuan penonton telah memadati venue konser Coldplay sejak pagi hari.

Mereka seolah tak sabar untuk menyaksikan aksi panggung sang idola hari ini.

Kepadatan penonton juga terlihat di depan pintu masuk CAT 4A atau Plaza Utara. Mereka dengan tertib masuk melalui pengecekan tiket dan barang bawaan.

Bagi penonton yang sudah melewati area itu, banyak yang asyik berselfie sambil menunggu konser dimulai.

Kepadatan penonton juga terjadi di area booth merchandise. Fans berat Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion, dan Jonny Buckland itu langsung menyerbu merchandise resmi Coldplay.

Kendati begitu, suasana di titik ini masih terbilang kondusif dengan pengamanan yang cukup ketat.

BACA JUGA: