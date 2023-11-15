Ternyata Coldplay Tunjuk Langsung Rahmania Astrini untuk Buka Konsernya

JAKARTA - A&R Director Warner Music Indonesia, Barry Maheswara, menjelaskan kalau Coldplay sendiri yang memilih Rahmania Astrini sebagai penyanyi pembuka konsernya di Jakarta yang bertajuk Music of Spheres World Tour.

Tentunya, hal tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi Warner Musik selaku label yang menaungi Rahmania. Sejatinya, Rahmania Astrini memang dinilai punya potensi besar meski usianya masih sangat muda.

"Tidak ada deal apapun, pure semua yang pilih dari pihak Coldplay (pemilihan Rahmania Astrini)" ujar Barry Maheswara saat dikonfirmasi awak media, Rabu (15/11/2023).

Pemilihan Rahmania Astrini di konser Coldplay pun membuat bangga pihak label. Sejumlah persiapan wanita yang akrab disapa Astri ini juga telah dilakukan demi penampilan terbaiknya nanti.

"Pastinya sangat bangga, Astri adalah musisi muda yang sangat bertalenta,” jelas Barry lagi.

Barry kemudian membeberkan aksi panggung Rahmania Astrini hari ini. Wanita kelahiran Amerika Serikat itu akan menyanyikan 6 lagu lengkap dengan single teranyarnya.

"Salah satunya adalah Someday Somewhere Someplace Somehow (SSSS) single terbaru Astri yang baru rilis Jumat kemarin," ujar Barry.

BACA JUGA: