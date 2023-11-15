Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ternyata Coldplay Tunjuk Langsung Rahmania Astrini untuk Buka Konsernya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |16:01 WIB
Ternyata Coldplay Tunjuk Langsung Rahmania Astrini untuk Buka Konsernya
Rahmania Astrini jadi pembuka konser Coldplay (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - A&R Director Warner Music Indonesia, Barry Maheswara, menjelaskan kalau Coldplay sendiri yang memilih Rahmania Astrini sebagai penyanyi pembuka konsernya di Jakarta yang bertajuk Music of Spheres World Tour.

Tentunya, hal tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi Warner Musik selaku label yang menaungi Rahmania. Sejatinya, Rahmania Astrini memang dinilai punya potensi besar meski usianya masih sangat muda.

"Tidak ada deal apapun, pure semua yang pilih dari pihak Coldplay (pemilihan Rahmania Astrini)" ujar Barry Maheswara saat dikonfirmasi awak media, Rabu (15/11/2023).

Ternyata Coldplay Tunjuk Langsung Rahmania Astrini untuk Buka Konsernya

Pemilihan Rahmania Astrini di konser Coldplay pun membuat bangga pihak label. Sejumlah persiapan wanita yang akrab disapa Astri ini juga telah dilakukan demi penampilan terbaiknya nanti.

"Pastinya sangat bangga, Astri adalah musisi muda yang sangat bertalenta,” jelas Barry lagi.

Barry kemudian membeberkan aksi panggung Rahmania Astrini hari ini. Wanita kelahiran Amerika Serikat itu akan menyanyikan 6 lagu lengkap dengan single teranyarnya.

"Salah satunya adalah Someday Somewhere Someplace Somehow (SSSS) single terbaru Astri yang baru rilis Jumat kemarin," ujar Barry.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186532//tasya_farasya-2FD1_large.jpg
Putusan Cerai Tasya Farasya Inkrah usai Ahmad Assegaf Cabut Banding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186538//inara-LJOs_large.jpg
Ini Reaksi Inara Soal Video Syur dengan Insanul Fahmi Bisa Diakses dan Tersebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186536//inara-OUNk_large.jpg
Kronologi dan Alasan Inara Rusli Mau Menikah Siri dengan Insanul Fahmi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186484//virgoun-0UPu_large.jpg
Eva Manurung Klaim Virgoun Punya Hak Mengakses CCTV di Rumah Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186461//tasya_farasya-EUvz_large.jpg
Tasya Farasya Klaim Belum Terima Dana Rp35 Miliar yang Digelapkan Ahmad Assegaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186454//insanul_fahmi-Jfid_large.jpg
Momen Kocak Mike Tyson ‘Piting’ Insanul Fahmi usai Akui Berpoligami 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement