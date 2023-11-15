Wajah GBK Jelang Konser Coldplay Malam Ini, Spanduk Jadi Spot Favorit Swafoto

JAKARTA - Coldplay menggelar konser perdananya di Indonesia bertajuk Music of the Spheres World Tour yang akan berlangsung hari ini, Rabu (15/11/2023) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rabu (15/11/2023) sejumlah spanduk yang menuliskan informasi mengenai akses tiket hingga barang yang tidak diperbolehkan untuk di bawa telah terpasang di beberapa area pintu masuk.

Terpasang pula spanduk bertuliskan 'Coldplay Music of the Spheres World Tour' di setiap akses masuk konser yang tersebar di beberapa pintu ringroad GBK.

Sebelumnya, spanduk tersebut masih ditutupi kain hitam. Namun pagi ini, spanduk tersebut sudah tak lagi ditutupi kain hitam dan terlihat dengan jelas. Sehingga menjadi salah satu spot foto favorit bagi masyarakat yang sedang jogging di area GBK, salah satunya di Pintu Plaza Tenggara.