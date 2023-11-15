Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Wajah GBK Jelang Konser Coldplay Malam Ini, Spanduk Jadi Spot Favorit Swafoto

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:02 WIB
Wajah GBK Jelang Konser Coldplay Malam Ini, Spanduk Jadi Spot Favorit Swafoto
Spanduk Coldplay jadi spot favorit swafoto. (Foto: Nurul Amanah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Coldplay menggelar konser perdananya di Indonesia bertajuk Music of the Spheres World Tour yang akan berlangsung hari ini, Rabu (15/11/2023) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rabu (15/11/2023) sejumlah spanduk yang menuliskan informasi mengenai akses tiket hingga barang yang tidak diperbolehkan untuk di bawa telah terpasang di beberapa area pintu masuk.

Terpasang pula spanduk bertuliskan 'Coldplay Music of the Spheres World Tour' di setiap akses masuk konser yang tersebar di beberapa pintu ringroad GBK.

Sebelumnya, spanduk tersebut masih ditutupi kain hitam. Namun pagi ini, spanduk tersebut sudah tak lagi ditutupi kain hitam dan terlihat dengan jelas. Sehingga menjadi salah satu spot foto favorit bagi masyarakat yang sedang jogging di area GBK, salah satunya di Pintu Plaza Tenggara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164340/coldplay-uxqO_large.jpg
Coldplay Ogah Hapus Tradisi Kiss Cam usai Perselingkuhan Bos Astronomer Terkuak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156200/konser_coldplay-6MAY_large.jpg
Ketika Perselingkuhan Dua Bos Astronomer Terbongkar di Konser Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/33/3082058/coldplay-vt7s_large.jpg
Vokalis Coldplay Chris Martin Jatuh saat Manggung di Melbourne
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/205/3028429/coldplay-manggung-di-glastonbury-chris-martin-sebarkan-pesan-damai-untuk-palestina-NcMXatHoXF.jpeg
Coldplay Manggung di Glastonbury, Chris Martin Sebarkan Pesan Damai untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/205/2928499/tak-cuma-indonesia-coldplay-baca-pantun-saat-konser-di-malaysia-uQnpnc0ibJ.jpeg
Tak Cuma Indonesia, Coldplay Baca Pantun saat Konser di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/205/2926465/nada-sumbang-di-balik-kemeriahan-konser-coldplay-di-jakarta-HrJcO2PvEU.jpg
Nada Sumbang di Balik Kemeriahan Konser Coldplay di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement