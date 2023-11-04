Prilly Latuconsina Tak Masalah Jika Dijodohkan Orang Tua

JAKARTA - Prilly Latuconsina mengaku masih menyandang status jomblo pasca-hubungan asmaranya dengan Irzan Faiq kandas. Kurang lebih satu tahun tak memiliki kekasih, bintang film Ku Kira Kau Rumah ini pun mengaku tak keberatan jika orang tuanya berniat untuk menjodohkannya.

Menurut Prilly, sebuah perjodohan tak melulu bicara soal paksaan. Jika benar dijodohkan, Prilly bahkan siap menjalani perkenalan lebih jauh dengan pilihan orang tuanya.

"Mau aja kalau dijodohin terus baik kenapa nggak? Kan setelah dijodohin kan pendekatan dulu, jadi nggak langsung nikah juga," kata Prilly Latuconsina di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Aku sih terserah aja, dijodohin boleh, dikenalin boleh, beneran terserah," sambungnya.